Turistas de cruzeiros no Porto duplicam numa década

Todo este fluxo de passageiros tem um impacto significativo na economia da região e do país, apontam as estatísticas da CLIA. De acordo com a associação, é assegurado um posto de trabalho a tempo inteiro por cada 24 cruzeiros e seis em cada dez viajantes tende a regressar a uma localidade onde fez escala para turismo em terra. Nikos Mertzanidis lembra também que o relatório da autarquia de Lisboa sobre a indústria de cruzeiros estima um impacto de 48 milhões de euros em vendas de retalho em Portugal, 40 milhões no imobiliário, 37 milhões na hotelaria, 29 milhões na restauração e catering e 24 milhões no setor dos transportes. Segundo adianta o responsável da CLIA, os cruzeiros geram no país "133 milhões de euros em receitas fiscais, dos quais 61 milhões em IVA, 14 milhões em IRS e 58 milhões em contribuições para a Segurança Social".