Turkish Airlines compra 26% do capital da Air Europa por 300 milhões de euros

Após prolongadas negociações, a Air Europa anunciou um acordo com a Turkish Airlines, que resultará na aquisição de 26% do capital da companhia espanhola pela empresa turca. Este negócio, avaliado em 300 milhões de euros, valoriza a Air Europa em cerca de 1.175 milhões de euros.Com este acordo, a Turkish Airlines torna-se o segundo maior acionista da Air Europa, atrás da família Hidalgo, que, através da Globalia, continuará a ser a acionista maioritária, detendo cerca de 54% do capital. A IAG, que possui a Iberia, British Airways e Vueling, manterá a sua participação de 20% por meio da compra de ações da Globalia.A concretização desta venda encerra um longo ciclo de tentativas de colocação do capital da Air Europa. A Iberia, uma das interessadas, apresentou uma proposta inicial em outubro de 2019, mas a negociação foi suspensa em 2021 devido a preocupações levantadas pela Comissão Europeia.Em 2023, a IAG tentou novamente adquirir 80% do capital que não controlava, mas retirou a proposta em 2024 devido a exigências da Comissão Europeia relacionadas com a concorrência, que obrigavam à cedência de rotas e slots. Este insucesso resultou numa indemnização de 50 milhões de euros à Globalia.Outras grandes companhias, como a Lufthansa e a Air France-KLM, manifestaram interesse em participar no capital da Air Europa, mas acabaram por desistir face à dificuldade de chegar a um acordo com a família Hidalgo sobre o preço e a percentagem de capital. No final, apenas a Turkish Airlines se manteve na corrida, culminando na conclusão do negócio.Curiosamente, o encerramento das negociações ocorre poucas semanas depois de altos responsáveis de companhias aéreas europeias terem apresentado queixas à Comissão Europeia sobre o aumento da influência da Turkish Airlines na União Europeia. Há duas semanas, os CEOs da Air France-KLM e da Lufthansa, Benjamin Smith e Carsten Spohr, respetivamente, solicitaram a Bruxelas a reavaliação da estrutura regulatória da aviação na Europa, alegando que os atuais regulamentos têm causado prejuízo em relação às companhias aéreas de países do Médio Oriente, com um foco especial na companhia turca.As negociações com a Turkish Airlines tiveram início antes do verão, sob a supervisão de Javier Hidalgo. Após a aceitação de uma oferta vinculativa, a estruturação da transação foi concluída, prevendo uma injeção imediata, "enquanto as aprovações regulatórias e de concorrência são obtidas", conforme explica a companhia aérea, citada pela imprensa espanhola. A entrada da Turkish Airlines foi facilitada através de um empréstimo permutável, que será convertido na participação de 26% na Air Europa "uma vez cumpridos todos os requisitos regulamentares", revelou a companhia aérea no mesmo documento.