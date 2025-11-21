Twitch passa a estar proibida na Austrália a menores de 16 anos

A gigante do streaming Twitch passa a estar na lista de proibições australiana e será obrigada a excluir todos os utilizadores com menos de 16 anos, informou esta sexta-feira, 21, a agência reguladora da internet do país.A partir de 10 de dezembro, a Austrália começa a obrigar as plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram e TikTok, a remover utilizadores com menos de 16 anos.Em caso de infração, as plataformas estão sujeitas a multas que podem chegar a quase 28 milhões de euros (49,5 milhões de dólares australianos).A agência governamental australiana para a segurança eletrónica declarou que a empresa americana Twitch, que começou como uma plataforma para ‘streamers’ de videojogos, mas que agora hospeda transmissões ao vivo de vários géneros, preenche os critérios para ser proibida.A plataforma inclui “funcionalidades concebidas para incentivar a interação dos utilizadores, nomeadamente através de conteúdos ao vivo”, especifica o regulador.Os ‘sites’ Pinterest, LegoPlay e Whatsapp escaparam à proibição, mas outras plataformas ainda estão a ser analisadas.A Twitch afirma que cerca de 70% dos seus utilizadores têm entre 18 e 34 anos, mas não divulga quantos são os mais jovens. A plataforma não permite utilizadores com menos de 13 anos.As empresas de tecnologia criticaram esta nova lei, descrevendo-a como “vaga, problemática e precipitada”.A medida australiana, uma das mais restritas do mundo, está a ser analisada por outros países que procuram regulamentar o acesso a estas plataformas.