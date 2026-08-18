Uber quer pôr drones a fazer um milhão de entregas diárias até 2029

A Uber quer entregar um milhão de mercadorias com recurso a drones num regime diário, até 2029.

Uma parceria estratégica entre a Uber Technologies e a Zipline, especializada em entregas através de drones, visa chegar a dezenas de cidades dos EUA nos próximos anos. Neste âmbito, a Uber tem planos para fazer um "investimento estratégico" na Zipline.

A informação foi divulgada pela Uber, através de um comunicado no qual se esclarece que "os clientes da Uber Eats vão ter a opção de receber as encomendas em minutos através da entrega por drone autónomo da Zipline", pode ler-se.

A decisão integra a estratégia de criação de uma rede que vai incluir estafetas, robôs e drones, com o objetivo de usar o meio de transporte mais indicado para cada entrega em específico.

A Zipline "fez mais de 2,7 milhões de entregas de mais de 20 milhões de itens", até à data. Em média, faz atualmente "uma entrega a cada 20 segundos", acrescenta-se.