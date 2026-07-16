Uber vai comprar restante capital da Delivery Hero por cerca de 12 mil milhões

A norte-americana Uber ofereceu cerca de 12.000 milhões de euros para adquirir a participação que ainda não detém na Delivery Hero, proposta que a empresa alemã de entregas decidiu aceitar.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Uber indicou que ofereceu 41,50 euros por ação da Delivery Hero, avaliando o grupo alemão, dono da Glovo, em 14.800 milhões de dólares (cerca de 12.900 milhões de euros).

A Uber já era o principal acionista da Delivery Hero, controlando cerca de 36% do capital, pelo que a operação lhe permitirá passar a deter a maioria do grupo sediado em Berlim, na Alemanha.

Após dedução da participação já detida pela Uber, o valor efetivo da oferta ascende a cerca de 13.700 milhões de dólares (aproximadamente 12.000 milhões de euros).

O Conselho de Administração da Delivery Hero apoiou por unanimidade a operação e anunciou que recomendará aos acionistas que aceitem a Oferta Pública de Aquisição (OPA).

O grupo de investimento Prosus, principal acionista da Delivery Hero, comprometeu-se igualmente de forma irrevogável a aderir à oferta.

“A plataforma global de mobilidade e entregas da Uber, bem como o nosso compromisso comum com a inovação, fazem desta parceria a escolha certa para potenciar os pontos fortes da Delivery Hero na entrega local de refeições e no ‘quick commerce’”, afirmou o cofundador da Delivery Hero, Niklas Östberg, citado no comunicado.