UE dá aval final a regras para emissões de CO2 para veículos pesados

A União Europeia (UE) deu hoje o aval final às novas regras sobre emissões de dióxido de carbono (CO2) para veículos pesados, introduzindo flexibilização até 2029.

Até 2029, segundo um comunicado do Conselho da UE, os fabricantes podem acumular créditos se as suas emissões ficarem abaixo das suas próprias metas anuais específicas de emissões de CO2.

A legislação da UE estabelece as primeiras metas de redução de emissões de CO2 para veículos pesados novos, incluindo camiões, autocarros e autocarros de turismo (fixadas em 15% de redução a partir de 2025, 43% a partir de 2030 e aumentando para 90% em 2040).

Para comprovar a conformidade, os fabricantes de veículos pesados podem obter créditos de emissões se a sua frota apresentar um desempenho superior a uma trajetória linear que ligue as metas entre períodos de cinco anos.

Esta flexibilidade temporária e direcionada permite que sejam gerados mais créditos de emissão e facilitar o cumprimento das normas a partir de 2030.

As novas regras entram em vigor vinte dias após publicação no Jornal Oficial da UE.