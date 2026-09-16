UE vê "enormes riscos" na Inteligência Artificial e quer aliar-se a Reino Unido e Canadá pela segurança

A Inteligência Artificial traz enormes capacidades novas mas também grandes riscos. A União Europeia quer, por isso, apoiar o desenvolvimento da tecnologia através de investimentos, sem deixar a segurança fora do radar.

A garantia foi deixada esta quarta-feira por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, no âmbito de um discurso sobre o Estado da União.

"Queremos aproveitar ao máximo a IA para melhorar as nossas sociedades, a qualidade de vida e a produtividade", garante a responsável. Por isso, "temos de aumentar massivamente a nossa capacidade de computação".

Por esta altura, garante, a UE está a preparar a criação de "novas formas de usar fundos públicos e privados para investir nas startups e empresas europeias mais prometedoras", no que diz respeito à Inteligência Artificial (IA).

Ainda assim, a própria reconhece "enormes riscos" associados. Ora, se estes não forem encarados de frente, "não seremos capazes de desbloquear o potencial da IA", de acordo com von der Leyen, que citou os alertas levantados recentemente por empresários do setor.

"CEOs das empresas mais avançadas dizem-nos que é altura de abrandar" no desenvolvimento dos modelos de linguagem, assinala.