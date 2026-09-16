UE vai proibir redes sociais para menores de 13 anos

A União Europeia prepara-se para banir as redes sociais para os menores de 13 anos. Acrescem ainda restrições até aos 18 anos.

O anúncio chegou nesta quarta-feira, 16 de setembro, pela voz da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no discurso sobre o Estado da União, em que avaliou a situação numa vastidão de capítulos da sociedade e fez várias promessas.

Entre estas últimas, está o objetivo de banir as redes sociais para menores de 13 anos, em toda a União Europeia (UE). A ideia não é nova, mas pela primeira vez foi definida como projeto concreto e vai ser proposto no Parlamento Europeu, previsivelmente nas próximas semanas.

Acresce que, para os jovens de 13 e 14 anos (menores de 15), só serão permitidas contas supervisionadas pelos pais ou mentores, com limitações de conteúdo e tempo máximo de ecrã diário fixado em uma hora. Entre os 15 e os 18 anos, um "design seguro será uma obrigação para as plataformas", esclareceu a líder do bloco europeu.

Em causa deverão estar redes sociais como o Instagram, Facebook, X, TikTok e Truth Social, a título de exemplo. A UE quer assim centralizar em si mesma um poder que, até agora, era das famílias ou mentores dos próprios jovens.

"Não temos que aceitar uma ditadura [das redes]", alertou, no sentido de evitar que as crianças sejam atraídas para "conteúdo extremo" ou que "as fotos de meninas sejam usadas para [gerar] imagens sexualizadas com recurso a Inteligência Artificial", salientou, tendo recebido um aplauso da generalidade dos deputados presentes no Parlamento Europeu.