UEFA com prejuízo de 46 milhões de euros na última época

A UEFA faturou mais de 5.000 milhões de euros na última temporada desportiva. Ainda assim, registou um prejuízo de 46 milhões de euros.Em 2024/25, o organismo que coordena o futebol europeu registou, no âmbito dos direitos audiovisuais, um volume de vendas na ordem de 4.065 milhões (quase menos 900 milhões do que na temporada anterior). Na área comercial, a receita ficou-se pelos 786,9 (corte de 436 milhões).Em simultâneo, a Liga dos Campeões continua a ser, com larga margem, o maior veículo de entrada de dinheiro, já que atingiu 3.100 milhões de euros, através da venda daqueles direitos. Liga Europa e Liga Conferência ficam-se pelos 456,7 milhões de euros.Recorde-se que foi já na presente temporada que um tribunal de Madrid confirmou uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no sentido de apontar à UEFA e à FIFA “abuso posição dominante” ao impedirem a Superliga de futebol. A mesma havia sido formada por 12 clubes, com o objetivo de gerar receitas que competissem com a 'Champions', mas o plano acabaria por não passar à prática.Por outro lado, gastou 4.602 milhões. Deste valor, a larga maioria (3.861 milhões) corresponde a pagamentos a clubes e federações nacionais que participaram em competições organizadas pela UEFA. Acrescem 470 milhões em programas de solidariedade, 277 milhões na organização de eventos e 170 milhões em gastos com pessoal, fora outros gastos..Real Madrid contra-ataca com pedido de indemnização à UEFA, no valor de 4500 milhões de euros