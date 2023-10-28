UIP lança nova marca e quer gerir 100 hotéis até 2030 entre Portugal e o Médio Oriente

A United Investments Portugal (UIP), dona do Hyatt Regency Lisboa, o Sheraton Cascais, o Pine Cliffs Resort ou o Yotel Porto, acaba de lançar uma nova marca de gestão de ativos hoteleiros. Com mais de três décadas de experiência no negócio da hotelaria e do turismo, a UIP, que integra o Al-Bahar Investment Group, apresenta a United Hospitality Management (UHM). A nova insígnia, de sangue português, integra já, além dos oito hotéis da UIP, um hotel no norte de Portugal e duas unidades no Dubai. Na Europa há negócios a serem fechados em Itália, Grécia, Madrid e França. A UHM tem atualmente três mil camas em gestão, com um pipeline de mais 1500. O objetivo é atingir as 11 mil camas no primeiro trimestre de 2024 e chegar aos cem hotéis sob a gestão da marca em 2030.. O CEO da UIP acredita que a experiência do grupo é uma mais-valia na gestão de diferentes marcas e conceitos. "O nosso ADN é o que nos diferencia da nossa concorrência. Gerimos a propriedade pela perspetiva do proprietário e não pela perspetiva da marca. Queremos garantir o retorno do investimento do proprietário", explica Carlos Leal ao Dinheiro Vivo..A UHM será uma unidade de negócio isolada da UIP e que nasce da necessidade de formalizar o segmento da gestão. "A UIP terá a função de desenvolvimento de projetos. Compramos propriedades e terrenos, fazemos propriedades, seja hotéis ou coliving, e desenvolvemos. A UHM não detém imóveis, é um prestador de serviços. As empresas constroem ou compram um imóvel que fica sob a gestão da UHM, dando-nos um retorno sobre o investimento. A UHM não tem património, é uma estrutura à parte da UIP e autónoma, que tem também um CEO e uma equipa independentes", esclarece.. Carlos Leal atesta que o foco está em encontrar propriedades únicas e às quais a UHM possa acrescentar valor e que o objetivo é crescer em qualidade e não em quantidade. "O objetivo é que as propriedades cumpram os critérios que procuramos e têm de ser especiais. Somos muito seletivos e queremos acrescentar valor. Não iremos aceitar fazer a gestão de propriedades só por fazer. Não interessa se vamos gerir 20, 30 ou 50 hotéis, não tem a ver com o número, queremos é qualidade e serviço e queremos que a UHM seja conhecida por isso.". Norte é prioridade nos novos investimentos No capítulo dos investimentos em território nacional, com o aeroporto de Lisboa esgotado e com o Algarve a carecer de mais ligações aéreas, é no norte do país que a UIP quer colocar as próximas fichas. "O Algarve não se sustenta mais, já tem excesso [de oferta], porque só entre julho a setembro é que os hotéis funcionam bem. Depois, no resto do inverno, ou se voa de easyjet e Ryanair ou vamos a pé. A TAP e o Governo abandonaram o Algarve. E Lisboa está pelas costuras, quando o Porto não está, o aeroporto tem quase a mesma capacidade de Lisboa e ainda tem capacidade de crescimento de muitos milhões", justifica Carlos Leal. Além do Norte, a UIP quer também crescer para "destinos alternativos", como é exemplo a cidade de Coimbra, onde deverá nascer mais uma unidade da Yotel dentro de alguns anos. Para já, o grupo encontra-se a desenvolver a Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia. O condomínio de luxo, cujo investimento ascende aos 200 milhões de euros, oferece apartamentos premium e lotes para a construção de moradias. No complexo será ainda desenvolvido um boutique hotel que irá operar sob uma marca internacional e cuja abertura deverá acontecer num prazo de três anos. Atualmente arrancou já a segunda fase de construção, sendo que os lotes para construção de moradias (River, Garden e Twin Villas) estão já maioritariamente comercializados na totalidade. Em breve arrancam as vendas para um novo lote de moradias. Na carteira há projetos a serem desenvolvidos, mas o CEO da UIP prefere guardar as novidades a sete chaves. "Há, atualmente, uma grande competitividade em Portugal em termos de investimento e manter os projetos confidenciais é a melhor estratégia", assume, apontando o elevado músculo financeiro dos fundos estrangeiros que estão a investir no país, como um dos principais desafios. "Estes fundos estão a pagar preços muito acima do valor real de mercado. Perdemos duas propriedades este ano porque não chegámos, nem de perto, aos valores que foram pagos por essas propriedades por estes fundos", conta. A solução passa também por procurar oportunidades noutras geografias. "Alargamos as nossas atividades em termos de aquisições de imóveis para a Península Ibérica e sul de França, porque, geograficamente, é mais próximo da nossa base. Os preços em Portugal e os valores pagos por esses fundos estão a colocar o mercado fora de contexto", refere. O gestor acredita que se "adivinha um período de instabilidade devido ao fim dos vistos gold", embora admita que, para a UIP, a medida do Governo não assumirá um elevado impacto. "O fim dos vistos não afeta muito as nossas operações imobiliárias porque nunca fazemos um modelo de negócio baseado numa única solução. Irá haver alguma instabilidade, porque houve imensos projetos que foram iniciados baseados nesse modelo de negócio; têm empréstimos, alguns já iniciaram a construção e agora acabou. Todo o modelo que criaram à volta do projeto de viabilidade não funciona sem o visto gold. Não ficarei admirado se algumas propriedades forem parar às mãos do banco outra vez", perspetiva. Apesar da morte deste modelo de negócio, Carlos Leal está confiante de que "Portugal continua muito atrativo para os estrangeiros" e que são os fundos de investimento internacional que estão a chegar-se à frente na hora de investir.