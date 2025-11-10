Um desafio à transformação digital: Só 45% das PME em Portugal adotam faturação eletrónica

Um estudo recente, intitulado “Faturas em Papel e Eletrónicas”, desenvolvido pela Intercampus para a Sovos Saphety, divulgado esta segunda-feira, 10, revela que apenas 45% das pequenas e médias empresas (PME) em Portugal dispõem de uma solução de faturação eletrónica. Já 65% das faturas emitidas ainda são em papel, o que não deixa de ser preocupante, enquanto 35% são processadas em formato PDF. O estudo também indica que 92% das empresas emitem faturas para o consumidor final e 65% para outras empresas, destacando a relevância das operações B2C no tecido empresarial nacional.Em resposta a esta realidade, a Sovos, que trabalha em soluções de faturação eletrónica e conformidade fiscal, realizou no dia 5 de novembro o evento “Transformação Digital nas PME: Faturação Eletrónica e Inteligência Artificial no Mercado Global”, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. O encontro reuniu líderes e especialistas do setor público e privado para discutir o papel da tecnologia na modernização das PME, num momento crítico para a economia portuguesa.A Sovos Saphety sublinha que a transição digital nas PME enfrenta desafios tanto tecnológicos como culturais. Contudo, a empresa afirma que a digitalização fiscal é um processo inevitável, especialmente com a obrigatoriedade de faturação eletrónica no setor público (B2G), que entrará na sua fase final em 2026. Rui Fontoura, managing director da Sovos Europa, destaca que “a digitalização não é apenas uma exigência regulatória, é um fator de competitividade. A faturação eletrónica e a inteligência artificial permitem às empresas aumentar a eficiência, reduzir erros e tomar decisões baseadas em dados. É fundamental que as PME compreendam o potencial estratégico desta transformação”, acrescenta.Rui Fontoura conclui que “as PME representam mais de 99% do tecido empresarial português e são fundamentais para a economia nacional. A sua transformação digital é uma prioridade coletiva, e a Sovos Saphety pretende continuar a contribuir com tecnologia, conhecimento e experiência global para acelerar esse caminho”.Com presença em mais de 100 países e com mais de 100.000 clientes, a Sovos processa anualmente mais de três mil milhões de transações em 19.000 jurisdições fiscais. Em Portugal, a empresa apoia cerca de 50 mil organizações com soluções na nuvem que asseguram o cumprimento das obrigações fiscais e a adaptação às novas exigências legais, revela em comunicado. .Transição para o meio digital: a oportunidade para a maior competitividade das empresas portuguesas