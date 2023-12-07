Unbabel recolhe 19,5 milhões de euros em ronda de financiamento

A empresa portuguesa Unbabel anunciou que reuniu 21 milhões de dólares (19,5 milhões de euros) numa ronda de financiamento que contou com várias participações..Em comunicado, a empresa, que detém uma plataforma de 'language operations' sustentada por inteligência artificial, refere que pretende utilizar este financiamento "para impulsionar a estratégia de crescimento global, bem como para fortalecer a sua posição no caminho da rentabilidade"..A ronda de financiamento contou com a participação da Iberis Capital, GED Ventures Portugal, Point 72, Notion, ScaleVentures Partners e Caixa Capital..Atualmente, a empresa, que se encontra em fase de 'scaleup', conta com 11 localizações globais. Além de Portugal, tem escritórios em Estados Unidos, Reino Unido, Roménia, Filipinas, Alemanha, Bulgária e Israel.."Este financiamento é mais um passo alinhado à nossa estratégia de aquisições", afirmou o cofundador e presidente executivo (CEO) da Unbabel, Vasco Pedro, citado no documento..A ronda de financiamento surge depois de um ano em que a Unbabel adquiriu a alemã EVS Translations e a israelita Bablic.."Tornar a Unbabel rentável potenciará a escalabilidade deste caminho e é nisso que estamos focados nesta reta final de ano, agora com o sinal de confiança deste grupo de investidores", acrescentou Vasco Pedro.