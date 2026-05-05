Unicredit avança com proposta de aquisição do Commerzbank

O Unicredit apresentou esta terça-feira, 5, a sua proposta de aquisição do Commerzbank, iniciando um período de seis semanas que vai definir a independência do banco alemão.

O período de aceitação da oferta teve hoje início e prolonga-se até 16 de junho.

Em comunicado, o Unicredit explica que a oferta é de 0,485 das suas próprias ações por cada ação do Commerzbank, o que corresponde a um preço de cerca de 32 euros por ação na cotação de abertura de hoje – avaliando o alemão em 35.000 milhões de euros.

Este valor é cerca de 8% abaixo do preço de mercado, que ronda os 34,8 euros por ação, o que pode não ser suficiente para convencer os investidores, refere a Bloomberg.

O presidente executivo do Unicredit, Andrea Orcel, admitiu que poderia melhorar as condições caso a procura por parte dos investidores seja forte.

Orcel tem tentado adquirir o Commerzbank desde setembro de 2024, numa tentativa de transformar o banco italiano numa força na Alemanha.

Atualmente, o Unicredit conta com uma participação de cerca de 30% do Commerzbank.

Por sua vez, o Governo alemão, que detém 12% da instituição germânica, opõe-se ao negócio.

No passado dia 16 de março, o UniCredit anunciou a intenção de lançar uma oferta pública voluntária de troca de ações sobre o Commerzbank, que avalia em cerca de 35.000 milhões de euros o segundo maior banco comercial da Alemanha, com o objetivo de superar o limiar dos 30%, embora o italiano não preveja chegar a controlar a entidade germânica.

Os acionistas do UniCredit aprovaram na segunda-feira, em assembleia geral extraordinária, a proposta de uma ampliação de capital de 470 milhões de ações ordinárias com o objetivo de abordar a oferta pública de aquisição voluntária sobre o Commerzbank.

O banco italiano teve lucros de 3.217 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, mais 16% que há um ano, enquanto o banco alemão tem a divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre prevista para sexta-feira.