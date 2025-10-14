DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Uso da bicicleta pode gerar mil milhões de euros em benefícios até 2030, aponta estudo da EY

À data, o uso de bicicletas em 150 cidades europeias gera 305 milhões de euros e permite poupar 40 milhões de euros em cuidados médicos. Nos próximos cinco anos, os valores podem disparar.
A partilha de bicicletas nos países europeus gera 305 milhões de euros em benefícios. Ao mesmo tempo, constitui um incentivo à vida ativa, que contribui para a saúde dos cidadãos e evita emissões de gases poluentes.

As contas foram realizadas no âmbito de um estudo pedido pela EIT Urban Mobility e pela Cycling Industries Europe (CIE), que foi levado a cabo pela EY. Em estudo estiveram 150 cidades europeias (situadas em 27 países da UE, a que se juntam Reino Unido, Suíça e Noruega), cujas frotas envolvem um total de 438 mil bicicletas.

A análise debruça-se sobre um meio de transporte económico, que permite reduzir despesas, horas perdidas no trânsito e a manutenção de postos de trabalho.

Ao incentivar à mobilidade ativa, permite prevenir doenças crónicas, resultando numa poupança conjunta de 40 milhões de euros em cuidados de saúde. O alívio dos engarrafamentos leva a um aumento da produtividade na ordem de 760 mil horas, o que avalia em 30 milhões de euros e assegura 6 mil empregos.

Ao mesmo tempo, evita-se a emissão de 46 mil toneladas de de carbono e 200 toneladas de poluentes atmosféricos nocivos para a atmosfera. Ao mesmo tempo, cada euro investido nas frotas dá um retorno de 10%.

Até 2030, aponta o estudo, os benefícios podem crescer até aos mil milhões de euros anuais, permitindo manter 13 mil empregos, ao passo que o retorno financeiro iria crescer até 75% da despesa pública dedicada a políticas ligadas ao uso da bicicleta. Simultaneamente, evitar-se-ia a emissão de 224 mil toneladas de carbono.

