Valor dos concursos de obras públicas recua 41% para 450 milhões em janeiro

A AICCOPN divulgou esta quarta-feira, 11, que os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos em janeiro recuaram 33% em termos de quantidade e 41% em valor, fixando‑se em 349 concursos e 450 milhões de euros face a janeiro de 2024.

A associação sublinha que o mês de janeiro tende a registar fortes flutuações.

O Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN revela também que os contratos de empreitada celebrados e inscritos no Portal Base totalizaram 190 milhões em janeiro, uma diminuição de 46,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os contratos resultantes de concurso público representaram 141 milhões, o que traduz uma queda de 56% face a janeiro de 2025.

Por outro lado, as adjudicações por ajuste direto ou consulta prévia cresceram 46%, atingindo 36 milhões de euros, contrariando a tendência geral de redução observada nas modalidades concursais.