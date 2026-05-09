Vamos apanhá-los todos mas, para já, só na Coreia do Sul. Renova lança papel higiénico viral dos Pokémon

A Renova, cinquentenária marca portuguesa de papel higiénico, lançou, há poucos dias, na Coreia do Sul, o seu mais novo produto: uma gama em parceria com a Pokémon Company que já é uma febre. Os rolos são estampados com as figuras de 79 dos protagonistas da saga japonesa.

"Existe um entusiasmo muito significativo em torno da colaboração, tanto nas redes sociais, vendas e reação dos consumidores", confirma fonte oficial Renova ao DN, numa altura em que ainda estão a apurar os resultados das primeiras vendas.

Foi a própria empresa, que tem sede e fábrica em Torres Novas, a dar o pontapé inicial a esta colaboração internacional. "A ideia de criar uma coleção Renova temática de Pokémon surgiu na Renova. O projeto foi desenvolvido pelas nossas equipas de design e desenvolvimento de produto em Portugal, numa parceria próxima entre ambas as marcas para criar uma coleção que refletisse o universo visual, criativo e irreverente da Renova aliado ao imaginário icónico de Pokémon", explica ao DN.

Para garantir que o papel higiénico também refletisse o espírito da saga Pokémon, "foi [levado a cabo] um processo muito colaborativo entre a Renova e as equipas" da marca, afirma a mesma fonte da empresa, "onde procurámos encontrar o equilíbrio certo entre criatividade, identidade visual e viabilidade técnica."