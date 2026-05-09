Vamos apanhá-los todos mas, para já, só na Coreia do Sul. Renova lança papel higiénico viral dos Pokémon

A Renova, cinquentenária marca portuguesa de papel higiénico, lançou, há poucos dias, na Coreia do Sul, o seu mais novo produto: uma gama em parceria com a Pokémon Company que já é uma febre. Os rolos são estampados com as figuras de 79 dos protagonistas da saga japonesa.
"Existe um entusiasmo muito significativo em torno da colaboração, tanto nas redes sociais, vendas e reação dos consumidores", confirma fonte oficial Renova ao DN, numa altura em que ainda estão a apurar os resultados das primeiras vendas.
Foi a própria empresa, que tem sede e fábrica em Torres Novas, a dar o pontapé inicial a esta colaboração internacional. "A ideia de criar uma coleção Renova temática de Pokémon surgiu na Renova. O projeto foi desenvolvido pelas nossas equipas de design e desenvolvimento de produto em Portugal, numa parceria próxima entre ambas as marcas para criar uma coleção que refletisse o universo visual, criativo e irreverente da Renova aliado ao imaginário icónico de Pokémon", explica ao DN.
Para garantir que o papel higiénico também refletisse o espírito da saga Pokémon, "foi [levado a cabo] um processo muito colaborativo entre a Renova e as equipas" da marca, afirma a mesma fonte da empresa, "onde procurámos encontrar o equilíbrio certo entre criatividade, identidade visual e viabilidade técnica."
As personagens escolhidas para ilustrar os rolos de papel são "as mais icónicas e reconhecidas pelos fãs na Coreia do Sul, mas também aquelas que melhor funcionavam do ponto de vista gráfico e cromático nos diferentes produtos da coleção. No fundo, foi um projeto que exigiu bastante treino, estratégia e um bom 'deck' de competências de ambos os lados.
A Renova adianta que "tal como numa aventura Pokémon, estamos a avançar etapa a etapa e a perceber para onde esta colaboração nos pode levar". Se depender destes primeiros dias, a parceria poderá ser prolongada. "O entusiasmo dos fãs tem sido muito positivo e isso, naturalmente, faz-nos olhar para outros mercados com bastante atenção — Portugal incluído".
Recorde-se que a Renova tem no seu portefólio vários produtos que utilizam a cor e a decoração para chamar a atenção dos consumidores, tendo inclusivamente sido a responsável por criar o primeiro papel higiénico preto que existiu no mercado.
Muitas destas coleções especiais - algumas disponíveis do site da empresa, que permite inclusivamente a personalização de produtos - foram as responsáveis por posicionar a Renova entre as marcas mais reconhecidas, sobretudo nos mercados internacionais, para onde a empresa se tem expandido e onde se tem consolidado ao longo dos últimos anos.