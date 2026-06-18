Vanguard coloca ponto final no longo reinado da BlackRock na emissão de ETF nos EUA

A Vanguard destronou a BlackRock como principal gestora de external traded funds (ETF) nos EUA, segundo cálculos da Bloomberg, num mercado norte‑americano avaliado em 15,2 biliões de dólares (13,2 biliões de euros).

A mudança põe fim a mais de duas décadas de liderança da BlackRock, que dominava desde 2003.

A nova liderança regional assenta em números muito próximos, já que a Vanguard gere 4,39 biliões de dólares (3,8 biliões de euros) em ETF cotados nos Estados Unidos, distribuídos por 116 fundos, enquanto a BlackRock tem 4,36 biliões de dólares (3,79 biliões de euros) alocados em mais de 480 ETF.

Parte do impulso da Vanguard deve‑se às fortes captações em 2026 — cerca de 291 mil milhões de dólares (252 mil milhões de euros), segundo a Yahoo Finance — face aos 120 mil milhões (104,3 mil milhões de euros) atraídos pela BlackRock no mesmo período.

Há um marco simbólico a reforçar a narrativa de crescimento, mais concretamente um dos ETF da Vanguard que replica o S&P 500 e que se tornou, no início de junho, no primeiro ETF a ultrapassar o patamar de um bilião de dólares em ativos sob gestão nos EUA.

Apesar da perda do topo no mercado norte‑americano, a BlackRock mantém vantagem quando se considera a escala global, uma vez que a iShares continua a gerir mais de seis biliões de dólares (5,2 biliões de euros) em ETF, contra 4,9 biliões (4,2 biliões de euros) da Vanguard.