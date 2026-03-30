VASP renova administração e nomeia Manuel Aguiar como novo CEO

A VASP — Distribuição e Logística anunciou a nova composição do seu Conselho de Administração e da Comissão Executiva, com efeitos a partir desta segunda-feira, de 30 de março.

Marco Galinha passa a presidir o Conselho de Administração como administrador não executivo da empresa que pertence ao Grupo BEL, que é também acionista do DN, enquanto Hernâni Fernandes integra a administração como vogal não executivo.

Por sua vez, Manuel Aguiar foi nomeado CEO e Bruna Alves entra para a Comissão Executiva. José Pedro Braz Monteiro assume a função de diretor‑adjunto.

Com a reestruturação, Rui Moura viu o seu pedido ser aceite quanto à cessação de funções na administração.

A empresa, em comunicado, diz que a nova governação visa acelerar a sua transformação operacional e estratégica, reforçando a capacidade de adaptação num setor em mudança.