Veículos eletrificados disparam mais de 50% no primeiro mês do ano

As matrículas de veículos automóveis eletrificados em Portugal subiram 51,1% em janeiro de 2026 face a igual mês de 2025, impulsionadas por fortes aumentos nos segmentos de ligeiros de passageiros, mercadorias e pesados, segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No primeiro mês do ano registaram‑se 13.292 matrículas de veículos eletrificados (novos), dos quais 12.674 eram ligeiros de passageiros — um crescimento de 48,8% ano a ano. Dentro deste segmento, foram matriculados 4.341 veículos 100% eléctricos (BEV), um aumento de 33% relativamente a janeiro de 2025. Os eléctricos recarregáveis (ECV) totalizaram 6.750 unidades e os híbridos plug‑in (PHEV) 2.409.

No mercado de ligeiros de mercadorias matricularam‑se 456 unidades eletrificadas (+68,3%), incluindo 428 BEV, que cresceram 58,5%. O número de híbridos plug‑in neste segmento foi residual mas com variações percentuais elevadas por se partir de bases muito baixas.

O destaque vai para os veículos pesados eletrificados, com 162 matrículas em janeiro, o que traduz um salto de 1.250% face a janeiro de 2025, ainda que a base de comparação seja reduzida.