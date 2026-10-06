Vendas a retalho sobem em agosto na zona euro e na UE

As vendas a retalho aumentaram, em agosto, 0,8% na zona euro e 1,2% na União Europeia (UE) face ao mês homólogo, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta terça-feira.

Na comparação com julho, o indicador cresceu uns ligeiros 0,1% tanto na área do euro quanto na UE.

De acordo com o serviço estatístico da UE, face a agosto de 2025, as maiores subidas foram observadas na Suécia (7,7%), Chipre (7,5%) e Estónia (6,0%).

No extremo oposto, Malta (-2,4%), Espanha (-0,6%), Itália (-0,5%) e Alemanha (-0,4%) registaram as quebras homólogas nas vendas a retalho.

Na variação em cadeia, a Roménia (2,3%), a Suécia (1,4%) e a Alemanha (1,3%) apresentaram as subidas mais importantes, e o Luxemburgo (-9,4%), Malta (-1,9%) e Letónia (-1,4%) os maiores avanços.

Em Portugal, o volume das vendas a retalho subiu 2,2% face ao mesmo mês de 2025 e diminuiu 0,7% na comparação com julho.