Vendas da Bosch em Portugal recuam 2,6% em 2025 para 2,2 mil milhões

O volume de vendas da Bosch em Portugal recuou 2,6% em 2025 face ao ano anterior, para cerca de 2.200 milhões de euros, numa variação ajustada à venda da divisão Building Technologies à Triton, foi hoje anunciado.

O volume de vendas líquidas foi anunciado esta sexta-feira, 8, pela empresa do grupo alemão e inclui a faturação de empresas não consolidadas e os fornecimentos internos às sociedades subsidiárias.

Em comunicado, a Bosch Portugal diz que a venda da Building Technologies à Triton teve um impacto nas contas, e apontou que “uma vez que este negócio tinha operações em Ovar, em Portugal, as respetivas receitas de vendas deixaram de ser contabilizadas a partir de meados do ano”.

No final do ano, a Bosch contava com mais de 5.900 funcionários, um aumento de 3% em termos homólogos quando excluídos os trabalhadores que integravam a Building Technologies.

No documento, o presidente da Bosch para Portugal e Espanha, Javier González Pareja, saudou o desempenho.

“Apesar de um ambiente global desafiante, de constrangimentos na cadeia de abastecimento de semicondutores, bem como de alterações estratégicas ao portefólio da empresa, a Bosch manteve um desempenho sólido em Portugal”, apontou, dizendo que os resultados “sublinham o forte compromisso” do grupo alemão com o país.

O comunicado aborda ainda o desenvolvimento de algumas das áreas de ação.

No caso da área da mobilidade, a Bosch antecipa que a unidade de Braga tem adaptado o seu portefólio e acompanhado a tendência de inovação automóvel.

“Devido às condições de mercado no último ano, a unidade de Braga registou uma diminuição moderada das vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior”, refere a empresa, que antecipa para 2026, “um regresso sólido ao crescimento” desta unidade.

Já a área de negócios de energia e tecnologia de edifícios teve um desenvolvimento “bastante positivo” em 2025, crescendo a dois dígitos face a 2024.

A Bosch Portugal destacou ainda o impulso das atividades de ‘service solutions’ – que conta com 150 engenheiros no centro de investigação e desenvolvimento em Ovar – e o crescimento nos bens de consumo – que inclui eletrodomésticos e ferramentas elétricas.

Apesar dos elevados níveis de incerteza associados a acontecimentos geopolíticos e aos efeitos da guerra do Médio Oriente, a Bosch Portugal prevê uma evolução positiva das suas vendas internas.

“O nosso foco está em avançar na mobilidade, inovar na tecnologia de aquecimento de água, prestar serviços globais e integrar a inteligência artificial nos nossos processos, produtos e serviços”, apontou o responsável pela atividade em Portugal e Espanha.