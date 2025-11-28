Vendas da Brico Depôt Ibéria crescem 9,8% para 122 milhões

A Brico Depôt Ibéria fechou o 3.º trimestre do exercício fiscal 2025/26 com vendas de 122 milhões de euros, um crescimento em termos comparáveis de 9,8% face ao mesmo período do ano anterior. O desempenho sustenta a trajetória positiva do ano e evidencia ganhos de quota no segmento de bricolage na Península Ibérica, revela a empresa em comunicado divulgado esta sexta-feira, 28.A evolução da empresa assenta em três vetores económicos: renovação da oferta, políticas de preço competitivas e reforço dos serviços dirigidos a particulares e profissionais. A estratégia omnicanal teve um papel relevante, com destaque para o crescimento do e‑commerce e maior penetração do canal profissional (trade), apontando para uma mudança estrutural na composição das vendas.Chris Bargate, CEO da Brico Depôt Ibéria, refere, em comunicado, que a empresa foi capaz de “crescer acima do setor, reforçando a nossa posição tanto em Portugal como em Espanha...Encaramos a reta final do ano com energia renovada e com a determinação de continuar a gerar valor e a oferecer uma experiência diferenciadora a todos os nossos clientes”, acrescenta.A Brico Depôt Ibéria integra o grupo Kingfisher plc, que no trimestre reportou vendas de 3.252 milhões de libras ( cerca de 3,805 milhões de euros), um crescimento em termos comparáveis de 0,9%, e um crescimento subjacente acumulado em termos comparáveis de 1,6%. O grupo sublinha o contributo do comércio eletrónico — vendas online +10,2%, representando 20,7% do total — e do segmento profissional, com vendas ao canal profissional a crescer 12,1% e uma penetração de 31,3% no total de vendas.Thierry Garnier, CEO da Kingfisher, salienta que este foi “mais um trimestre de crescimento sólido e de qualidade, impulsionado pelo aumento do volume e pelo sucesso das nossas iniciativas estratégicas em e‑commerce e no canal profissional...Os resultados permitem‑nos rever em alta as previsões de lucros para o ano”..Depois do anúncio de saída, Brico Dépôt fica "definitivamente" em Portugal. "É mercado atrativo"