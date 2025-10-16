Vendas da IKEA em Portugal crescem 1,5% para 611 milhões de euros

A IKEA Portugal encerrou o ano fiscal de 2025 com uma subida de 1,5% nas vendas, para 611,4 milhões de euros, anunciou em comunicado a filial da multinacional sueca.A nível mundial, o grupo Ingka, detentor da marca IKEA, registou vendas de 38,9 mil milhões de euros.O ano fiscal do grupo teve início em 01 de setembro de 2024 e encerrou em 31 de agosto último.Em Portugal, a equipa da IKEA cresceu 8%, para um total de 3.224 trabalhadores, de 40 nacionalidades diferentes. Cerca de 52% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres.No último ano fiscal, as emissões operacionais de CO2, dos edifícios e da frota, caíram para mais de metade em Portugal, mostrando que "o crescimento do negócio e a redução de impacto ambiental são processos compatíveis, e dissociáveis", afirma-se no comunicado.Cerca de 78% das entregas da Ikea, a nível nacional, são já efetuadas por veículos 100% elétricos, e 91% de todos os resíduos gerados foram enviados para reciclagem.Este ano, Portugal foi o primeiro país a lançar a IKEA Pre-Owned, uma plataforma de compra e venda de produtos da marca em segunda mão que, em pouco mais de cinco meses, registou mais de mil transações entre clientes. A marca garante que 10% do mobiliário comprado e vendido em segunda mão é da marca IKEA.As vendas ‘online’ representaram mais de 21% do total de vendas, mas as lojas físicas foram reforçadas, com a abertura de três novos estúdios de planificação em Aveiro, Beja e Guimarães, elevando o total para 16 espaços no país.“Provámos que é possível crescer, chegar a mais pessoas, e ao mesmo tempo reduzir drasticamente as emissões das nossas operações. É a confirmação de que estamos no caminho certo", afirma, no comunicado, Laia Andreu, Country Retail Manager da IKEA Portugal..IKEA Portugal aumenta salário de entrada na empresa para 1025 euros