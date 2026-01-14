DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Vendas da Jerónimo Martins sobem 7,6% em 2025 mas não animam investidores

As ações da dona do Pingo Doce estão a liderar o sentimento negativo na bolsa de Lisboa, em reação às contas apresentadas na véspera. A subida na faturação das várias marcas não anima investidores.
Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins, empresa dona do Pingo Doce
Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins, empresa dona do Pingo DoceCarlos Pimentel/Global Imagens
Publicado a

A Jerónimo Martins registou um aumento de 7,6% na faturação líquida em 2025, para quase 36 mil milhões de euros. Ainda assim, os dados não animam os investidores, que estão a castigar o grupo.

Através de um comunicado à CMVM na terça-feira, 13 de janeiro, a Jerónimo Martins deu a conhecer os dados referentes às vendas preliminares do ano passado. Em causa está uma subida de 7,6% até aos 35.991 milhões de euros, depois de os primeiros nove meses do ano trazerem uma subida de 10%.

Analisando exclusivamente o quarto trimestre, registou-se um acréscimo de 8,7% até aos 9.457 milhões de euros.

A marca Pingo Doce registou um aumento de 5,3% nas receitas líquidas, que atingiram 5.342 milhões de euros. Entre outubro e dezembro, a faturação do Pingo Doce ascendeu a 1.426 milhões de euros, o que perfaz uma subida de 5,0%, face ao mesmo período de 2024.

Em simultâneo, a marca Recheio registou um acréscimo de 3,0% nas vendas, até aos 1.398 milhões de euros em 2025. No último trimestre, a subida foi de 4,2%, para 351 milhões, de acordo com os dados publicados.

É sabido que o grupo tem uma presença mais forte na Polónia, sobretudo com a marca Biedronka. Esta faturou 25.343 milhões de euros em 2025, ou seja, 7,5% acima do observado no ano anterior. No quarto trimestre do ano, houve um aumento homólogo de 7,9%, até aos 6.590 milhões de euros.

De resto, também a marca Hebe (na Polónia) e a Ara (na Colômbia) registaram aumentos nas receitas alcançadas no quarto trimestre e no total de 2025.

Investidores reagem com desilusão

O dia está a ser negativo na bolsa de Lisboa e a Jerónimo Martins surge no centro das atenções. O índice PSI, que funciona como referência, está a cair 0,76% e fica-se pelos 8.494 pontos, pelas 12h54 desta quarta-feira, 14 de janeiro.

Ora, a dona do Pingo Doce protagoniza a maior descida, na medida em que as ações estão a cair 3,81%, até aos 20,18 euros. Assim sendo, a capitalização de mercado da empresa fica-se pelos 12,69 mil milhões de euros, de acordo com as contas da plataforma Investing.com, especialista na matéria.

