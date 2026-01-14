Vendas da Jerónimo Martins sobem 7,6% em 2025 mas não animam investidores

A Jerónimo Martins registou um aumento de 7,6% na faturação líquida em 2025, para quase 36 mil milhões de euros. Ainda assim, os dados não animam os investidores, que estão a castigar o grupo.Através de um comunicado à CMVM na terça-feira, 13 de janeiro, a Jerónimo Martins deu a conhecer os dados referentes às vendas preliminares do ano passado. Em causa está uma subida de 7,6% até aos 35.991 milhões de euros, depois de os primeiros nove meses do ano trazerem uma subida de 10%.Analisando exclusivamente o quarto trimestre, registou-se um acréscimo de 8,7% até aos 9.457 milhões de euros.A marca Pingo Doce registou um aumento de 5,3% nas receitas líquidas, que atingiram 5.342 milhões de euros. Entre outubro e dezembro, a faturação do Pingo Doce ascendeu a 1.426 milhões de euros, o que perfaz uma subida de 5,0%, face ao mesmo período de 2024.Em simultâneo, a marca Recheio registou um acréscimo de 3,0% nas vendas, até aos 1.398 milhões de euros em 2025. No último trimestre, a subida foi de 4,2%, para 351 milhões, de acordo com os dados publicados. É sabido que o grupo tem uma presença mais forte na Polónia, sobretudo com a marca Biedronka. Esta faturou 25.343 milhões de euros em 2025, ou seja, 7,5% acima do observado no ano anterior. No quarto trimestre do ano, houve um aumento homólogo de 7,9%, até aos 6.590 milhões de euros.De resto, também a marca Hebe (na Polónia) e a Ara (na Colômbia) registaram aumentos nas receitas alcançadas no quarto trimestre e no total de 2025..Grupo Jerónimo Martins anuncia fecho da Hussel em Portugal até abril de 2026 \n.Investidores reagem com desilusão O dia está a ser negativo na bolsa de Lisboa e a Jerónimo Martins surge no centro das atenções. O índice PSI, que funciona como referência, está a cair 0,76% e fica-se pelos 8.494 pontos, pelas 12h54 desta quarta-feira, 14 de janeiro.Ora, a dona do Pingo Doce protagoniza a maior descida, na medida em que as ações estão a cair 3,81%, até aos 20,18 euros. Assim sendo, a capitalização de mercado da empresa fica-se pelos 12,69 mil milhões de euros, de acordo com as contas da plataforma Investing.com, especialista na matéria..Preço do chocolate dispara e força decisões empresariais. Jerónimo Martins deixa cair Hussell.Lucros da dona do Pingo Doce aumentam 10% para 484 milhões até setembro