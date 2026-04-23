Vendas da Nestlé descem 5,7% para 23,2 mil milhões no 1.º trimestre

A Nestlé, maior multinacional de alimentos do mundo, informou esta quinta-feira, 23, que as vendas atingiram 21.317 milhões de francos suíços (23.227 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 5,7% do que no mesmo período de 2025.

A maior queda foi registada nos mercados da Ásia, Oceânia e África (-8,7% para 5.216 milhões de francos, ou 6.683 milhões de euros), enquanto na América as vendas baixaram 6,7% para 9.106 milhões de francos (9.921 milhões de euros).

No mercado europeu, o indicador manteve-se mais estável, com vendas no valor de 4.615 milhões de francos suíços (5.028 milhões de euros), menos 2,5%.

Por setores, a Nestlé registou uma queda de 2,5% nas vendas de Nespresso, enquanto em água e bebidas ‘premium’ a descida foi de 6,3%.

"Os resultados foram sólidos na maioria das zonas e categorias, especialmente em café e alimentos e ‘snacks’", afirmou o presidente executivo (CEO) da empresa, Philipp Navratil.

Os resultados são anunciados um dia depois de a divisão espanhola da multinacional ter anunciado um expediente de regulação de emprego (ERE) que afetará 301 trabalhadores, o que equivale a 7,24% do quadro de pessoal.

Em outubro de 2025, a empresa de Vevey (Suíça) anunciou que eliminaria 16.000 postos de trabalho em todo o mundo nos próximos dois anos, que representa entre 5% e 6% da sua força de trabalho global, para reduzir custos avaliados em mais de 1.000 milhões de francos suíços (1.089 milhões de euros) em 2027.