Vendas da Renault aceleram até setembro impulsionadas pelos carros elétricos

A faturação da Renault aumentou 3,7% em termos brutos e 5,1% em termos comparáveis até setembro, para 39.066 milhões de euros, impulsionada no terceiro trimestre pelas vendas de veículos elétricos, anunciou hoje o grupo em comunicado.De julho a setembro, o grupo francês registou um volume de negócios de 11.426 milhões de euros, mais 6,8% em termos homólogos absolutos e um aumento comparável de 8,5% (se descontado o efeito das variações cambiais), acelerando o crescimento num contexto de aumento das vendas de carros elétricos.No terceiro trimestre, as vendas de veículos aumentaram 9,8%, para 529.486 unidades, com os veículos particulares a progredirem 13,2%, para 449.462 unidades, e os utilitários a recuarem 6,1%, para 80.024.Entre janeiro e setembro, as vendas globais aumentaram 3,8%, para 1.698.964 veículos, tendo-se mantido a mesma tendência de aumento dos veículos particulares (+8,8%, para 1.450.790), combinada com uma quebra dos utilitários (-18,4%, com 248.174).Por marcas, a Renault comercializou 1.169.806 veículos, um crescimento de 3,8%, enquanto a Dacia vendeu 521.387 (+4,1%) e a desportiva Alpine 7.394 (+121,2%).A Renault destacou que, nos primeiros nove meses deste ano, a comercialização de veículos elétricos (puramente elétricos e híbridos) aumentou 58,6%, representando 43,9% do total. No terceiro trimestre, o peso destes veículos eletrificados foi de 44%.Os elétricos representaram 12,7% das vendas entre janeiro e setembro, mais de cinco pontos percentuais acima do mesmo período de 2024, sendo este peso de 13,5% se considerado apenas o terceiro trimestre.Já a progressão dos híbridos foi ainda mais intensa, de oito pontos percentuais, para 30,4% nos primeiros nove meses do ano.No mercado interno francês, as vendas da Renault caíram 2% entre janeiro e setembro, para 392.802 veículos, tendo também recuado, 7,9%, no segundo mercado mais importante da marca: o italiano, para 144.349 unidades.Já em Espanha, o terceiro principal mercado da Renault, registou-se um aumento de 18,7%, para 127.731 veículos.Na América Latina, o grupo francês registou 92.873 unidades vendidas no Brasil (+0,4%) e 48.192 na Argentina (+82 %).O diretor financeiro do grupo Renault, Duncan Minto, reiterou que o fabricante francês continua “totalmente comprometido com a sua estratégia de valor, mais do que volume, e continua a executar rigorosamente o seu plano de redução de custos”.No entanto, sobre esta última questão, em declarações aos meios de comunicação social, Minto não quis confirmar as informações que surgiram na imprensa nas últimas semanas sobre um possível corte de 3.000 postos de trabalho.Por outro lado, confirmou os objetivos financeiros para o conjunto do ano, que passam por uma margem operacional em torno de 6,5% e um ‘cash flow’ (fluxo de caixa) entre 1.000 e 1.500 milhões de euros..Empresas automóveis em dificuldades. Renault tem prejuízos de 11 milhões