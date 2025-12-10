Vendas das agências de comunicação terão subido 2,6% para 128 milhões em 2024

O volume de negócios das empresas de comunicação, relações-públicas e assuntos públicos terá subido 2,6% em 2024, para 128,1 milhões de euros, segundo um estudo da Informa D&B.O estudo, realizado para a Apecom - Associação Portuguesa das Agências de Comunicação, engloba dados de um “total de 136 empresas ativas cuja atividade está diretamente relacionada com a comunicação, relações-públicas e ‘public affairs’ em Portugal”, de acordo com um comunicado.Os valores de 2024 ainda são estimados, explicam, visto que “cerca de 14 empresas do universo de consultoras analisadas ainda não apresentaram as contas relativas a esse exercício fiscal, tendo-se para efeito de análise mantido os valores registados no último exercício disponível”, lê-se na mesma nota.De acordo com os mesmos dados, “as exportações do setor terão registado um crescimento para 13,8 milhões de euros (11% do volume de negócios total), num total de 75 empresas exportadoras”.Já os lucros registaram um crescimento de 12%, num total de 9,6 milhões de euros, indicou.A nível do emprego, as 136 empresas registaram um crescimento na ordem dos 3,4%, para um total de 1.361 profissionais em 2024, representando remunerações de 30 milhões de euros.O estudo concluiu que “70% dos profissionais do setor da comunicação é composto pelo género feminino, sendo 38% em cargos de gestão e liderança”.Os dados apontam ainda que “53% das empresas do setor têm um nível elevado ou médio-alto de resiliência financeira” e 87% têm “um risco mínimo de encerrar devido a dívidas a liquidar”.Além disso, um terço das empresas esteve em expansão durante os últimos três anos.Por fim, destacou, “o setor de comunicação depende cada vez menos da contratação pública, com apenas 950 contratos no período 2020-2025, que representam apenas 9% da sua faturação”..Samsung já escolheu a nova agência de comunicação