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Vendas de automóveis na UE sobem 5,7% até setembro para 8,5 milhões de unidades

Nos primeiros nove meses do ano, os veículos exclusivamente a bateria representaram 22,7% do total vendido, acima dos 16,1% um ano antes, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.
Vendas de automóveis atingiram cerca de 860 mil unidades no ano passado
Vendas de automóveis atingiram cerca de 860 mil unidades no ano passadoLeonel de Castro / Global Imagens
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As novas matrículas de automóveis na União Europeia (UE) subiram 5,7% até setembro, para 8.517.059 automóveis, destacando-se o aumento de 48,5% entre os elétricos, divulgou esta quinta-feira a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Em comunicado, a associação apontou que o mercado de novos veículos de passageiros tem mostrado “uma resiliência notável”, apesar do “ambiente macroeconómico desafiante, marcado pelo persistente aumento dos preços da energia e pela incerteza geopolítica”.

Durante os primeiros nove meses do ano, os veículos exclusivamente a bateria representaram 22,7% do total vendido, acima dos 16,1% um ano antes. No total, foram vendidos 1.931.465 unidades com este tipo de motorização (mais 48,5%).

A ACEA aponta que três dos quatro principais mercados, que representaram 64% do total de veículos elétricos vendidos, tiveram “fortes contributos” para a subida homóloga, destacando-se França (79,1%), Alemanha (58,1%) e Dinamarca (40,3%).

Já os veículos com motorização híbrida continuaram a ser os mais vendidos entre janeiro e setembro, ultrapassando os três milhões (3.090.530 unidades, +18,6%). Este tipo de veículos representou 36,3% do mercado.

O ‘share’ da venda de carros a gasolina e a gasóleo desceu de 36,9% no total dos primeiros nove meses de 2025 para 28,2%. Nestes dois tipos de veículo, houve uma descida de 24,9% em termos homólogos, tendo sido matriculados 219.121 unidades.

À semelhança de todas as outras motorizações eletrificadas, os híbridos ‘plug-in’ também viram a sua quota de mercado subir, passando de 9% entre janeiro e setembro de 2025 para 10,1% no mesmo período deste ano, com 102.267 unidades vendidas.

As restantes motorizações, que incluem veículos a gás natural, houve uma descida homóloga de 0,3%, tendo sido registados 230.523 unidades.

Entre as marcas e grupos, o Grupo Volkswagen viu o número de unidades vendidas subir 0,7% para 2.230.190 – destaque para a subida de 7,5% na Skoda – e a Stellantis subiu 5,1% para 1.342.159 – subida de 27,6% na Fiat e de 12,1% na Citröen –, enquanto o Grupo Renault baixou em 3,5% o total matriculado (971.760), impactado pela descida de 9,7% entre a Dacia.

A BYD, a Chery Automobile (Chery, Jaecoo, Jetour e Omoda) e a Leapmotor mais que duplicaram as suas vendas, com subidas respetivas de 134,6% para 283.997, 255,9% para 260.650 e 424,2% para 87.922.

No acumulado do ano, destaca-se ainda a subida de 50% nos registos da Tesla, que aumentou para 260.575 unidades.

A ACEA representa as 17 maiores fabricantes com sede na Europa: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group e Volvo Group.

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