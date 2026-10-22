Vendas de automóveis na UE sobem 5,7% até setembro para 8,5 milhões de unidades

As novas matrículas de automóveis na União Europeia (UE) subiram 5,7% até setembro, para 8.517.059 automóveis, destacando-se o aumento de 48,5% entre os elétricos, divulgou esta quinta-feira a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Em comunicado, a associação apontou que o mercado de novos veículos de passageiros tem mostrado “uma resiliência notável”, apesar do “ambiente macroeconómico desafiante, marcado pelo persistente aumento dos preços da energia e pela incerteza geopolítica”.

Durante os primeiros nove meses do ano, os veículos exclusivamente a bateria representaram 22,7% do total vendido, acima dos 16,1% um ano antes. No total, foram vendidos 1.931.465 unidades com este tipo de motorização (mais 48,5%).

A ACEA aponta que três dos quatro principais mercados, que representaram 64% do total de veículos elétricos vendidos, tiveram “fortes contributos” para a subida homóloga, destacando-se França (79,1%), Alemanha (58,1%) e Dinamarca (40,3%).

Já os veículos com motorização híbrida continuaram a ser os mais vendidos entre janeiro e setembro, ultrapassando os três milhões (3.090.530 unidades, +18,6%). Este tipo de veículos representou 36,3% do mercado.

O ‘share’ da venda de carros a gasolina e a gasóleo desceu de 36,9% no total dos primeiros nove meses de 2025 para 28,2%. Nestes dois tipos de veículo, houve uma descida de 24,9% em termos homólogos, tendo sido matriculados 219.121 unidades.

À semelhança de todas as outras motorizações eletrificadas, os híbridos ‘plug-in’ também viram a sua quota de mercado subir, passando de 9% entre janeiro e setembro de 2025 para 10,1% no mesmo período deste ano, com 102.267 unidades vendidas.

As restantes motorizações, que incluem veículos a gás natural, houve uma descida homóloga de 0,3%, tendo sido registados 230.523 unidades.

Entre as marcas e grupos, o Grupo Volkswagen viu o número de unidades vendidas subir 0,7% para 2.230.190 – destaque para a subida de 7,5% na Skoda – e a Stellantis subiu 5,1% para 1.342.159 – subida de 27,6% na Fiat e de 12,1% na Citröen –, enquanto o Grupo Renault baixou em 3,5% o total matriculado (971.760), impactado pela descida de 9,7% entre a Dacia.

A BYD, a Chery Automobile (Chery, Jaecoo, Jetour e Omoda) e a Leapmotor mais que duplicaram as suas vendas, com subidas respetivas de 134,6% para 283.997, 255,9% para 260.650 e 424,2% para 87.922.

No acumulado do ano, destaca-se ainda a subida de 50% nos registos da Tesla, que aumentou para 260.575 unidades.

A ACEA representa as 17 maiores fabricantes com sede na Europa: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group e Volvo Group.