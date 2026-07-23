Vendas de automóveis novos crescem 10,5% em Portugal, bem acima da média europeia

As vendas de automóveis novos na União Europeia aumentaram 5,7% nos primeiros seis meses do ano face ao mesmo período de 2025, totalizando 5,89 milhões de veículos, informou esta quinta-feira, 23 de julho, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Em Portugal, as matrículas cresceram 10,5% no período compreendido entre janeiro e junho, acima da média comunitária.

A ACEA destacou que o mercado continuou a beneficiar de “uma procura robusta por parte dos consumidores e por uma variedade de tecnologias elétricas, graças principalmente às medidas de apoio ao mercado”, apesar dos “ventos contrários persistentes” que afetam o setor.

O desempenho do primeiro semestre foi fortemente influenciado por junho, mês em que se registaram 1,15 milhões de matrículas — mais 13,6% face a junho de 2025.

Por tipo de motor, os híbridos não recarregáveis lideraram a preferência na UE nos primeiros seis meses, com uma quota de 37,3%. Os veículos elétricos a bateria representaram 20,7% e os híbridos recarregáveis 9,8%. Gasolina e gasóleo em conjunto recuaram para 29,7% dos registos, contra 37,8% um ano antes.

Em termos absolutos, foram matriculados 1,22 milhões de veículos elétricos a bateria e registaram‑se 2,2 milhões de híbridos elétricos no semestre.

No ranking de fabricantes, o grupo Volkswagen manteve a liderança na UE no primeiro semestre com 27,3% de quota, seguido pela Stellantis (16,3%) e pelo grupo Renault (11,6%).

Entre marcas, a chinesa BYD registou um aumento de 168,2% nas matrículas, atingindo 130.743 unidades e 2,2% de quota, enquanto a Tesla cresceu 75,4% para 124.242 unidades (2,1% de quota).