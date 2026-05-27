Vendas de carros novos na UE aumentam 5,1% em abril

As vendas de automóveis novos na União Europeia (UE) aumentaram 5,1% em abril face ao mês homólogo, enquanto os veículos totalmente elétricos elevaram a sua quota de mercado acumulada para 19,7%, relativamente aos 15,3% do ano anterior.

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) anunciou hoje em comunicado que um total de 972.314 veículos novos foi registado em abril em toda a UE, um mercado que continuou a beneficiar da "forte procura de uma gama de tecnologias eletrificadas", impulsionada pelos incentivos fiscais em vários países europeus, apesar da persistente incerteza geopolítica.

Entre janeiro e abril de 2026, os registos cresceram 4,2%, atingindo 3,79 milhões de unidades, indicou a associação europeia da indústria automóvel em comunicado de imprensa.

Por tipo de motor, os híbridos não plug-in consolidaram a sua liderança na UE nos primeiros quatro meses do ano, com uma quota de mercado de 38,2%, em comparação com 19,7% para veículos puramente elétricos e 9,6% para híbridos plug-in.

Entretanto, os veículos a gasolina e a gasóleo continuaram a perder terreno, representando um total combinado de 30,2% dos registos, contra 38,1% no ano anterior.

Os registos de veículos puramente elétricos cresceram 33,8% no acumulado do ano, atingindo as 746.899 unidades, impulsionados sobretudo pela Alemanha (+41,3%), França (+48,2%) e Itália (+73,1%).

Os híbridos plug-in aumentaram 26%, com um forte crescimento em Itália (+99,2%) e Espanha (+64,3%).

Por fabricante, o Grupo Volkswagen manteve a liderança na UE entre janeiro e abril, com 26,7% de quota de mercado, seguido pela Stellantis (17,1%) e pelo Grupo Renault (10,1%).

Diversas fabricantes automóveis chinesas destacaram-se entre as marcas de crescimento mais rápido.

A BYD registou um aumento de 152,9% nas suas matrículas na UE nos primeiros meses do ano, atingindo 71.863 unidades e uma quota de mercado de 1,9%, enquanto a Chery teve um salto de 267,1%, para 48.364 veículos e 1,3% do mercado.

A Tesla também aumentou as suas vendas em 61,7%, para 67.389 unidades, com uma quota de mercado de 1,8%.

Da mesma forma, o grupo chinês Geely, que inclui também marcas como a Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co e Smart, aumentou as suas matrículas em 0,7%, para 96.551 unidades, com uma quota de mercado de 2,5%.