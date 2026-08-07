Vendas de cerveja sobem 1,67% no 1.º semestre impulsionadas pelas sem ácool

As vendas do setor cervejeiro em Portugal cresceram 1,67% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, impulsionadas pela cerveja sem álcool, divulgou esta sexta-feira a APCV - Cervejeiros de Portugal, no Dia Internacional da Cerveja.

De acordo com os dados preliminares, as vendas de cerveja no mercado português aumentaram 1,67%, adianta a APCV, no dia internacional da bebida, que é assinalado na primeira sexta-feira de agosto.

"A principal tendência do mercado português continua a ser a forte evolução da cerveja sem álcool", refere a entidade, em comunicado.

Depois de ter crescido 11,5% em 2025, "o segmento registou, no primeiro semestre de 2026, um aumento de cerca de 12% nas vendas e de quase 17% na produção".

Esta evolução "confirma a aposta continuada das empresas cervejeiras na inovação, na diversificação da oferta e no desenvolvimento de alternativas adaptadas a diferentes momentos de consumo e estilos de vida".

Segundo a APCV - Cervejeiros de Portugal, "o mercado português contrasta com a retração europeia, embora partilhe uma tendência comum: o crescimento sustentado da cerveja sem álcool".

Segundo o mais recente relatório "European Beer Trends, da Brewers of Europe", a produção de cerveja na União Europeia diminuiu 2,9% em 2025, enquanto o consumo recuou 3,2%. Inversamente, a cerveja sem álcool continuou a crescer no mercado europeu.

"Os volumes na União Europeia aumentaram 5,87% em 2025 e mais de 38% desde 2020", lê-se no comunicado.

Atualmente, "uma em cada 12 cervejas consumidas na União Europeia é sem álcool", referem os Cervejeiros de Portugal, que este ano assinalam o seu 40.º aniversário.

De acordo com o estudo "Impacto Socioeconómico do Setor Cervejeiro em Portugal", desenvolvido pela Nova School of Business and Economics, já divulgado, cada euro de receita fiscal associado diretamente ao setor cervejeiro gera 36,86 euros para o Estado.

O contributo do setor para o PIB [Produto Interno Bruto] português é equivalente a 2,53%, criando mais de 170 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

"Uma das principais conclusões do estudo é a dimensão do efeito multiplicador fiscal do setor", concluindo que, em 2024, cada euro de receita fiscal diretamente associado à atividade cervejeira traduziu-se em 36,86 euros de receita fiscal total para o Estado, através do emprego, da atividade dos fornecedores e dos restantes efeitos gerados ao longo da cadeia de valor".