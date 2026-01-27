Vendas de novos veículos de passageiros na UE sobem 1,8% em 2025

As vendas de novos veículos de passageiros na União Europeia subiram para 10,82 milhões em 2025, mais 1,8% do que em 2024, anunciou hoje a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Segundo a ACEA, o crescimento das vendas na UE foi impulsionado pelo aumento das vendas em Espanha, o mercado que mais cresceu entre os grandes, e de híbridos elétricos, que se estabelecem como os preferidos dos europeus.

Apesar deste aumento, o número de carros vendidos é inferior ao anterior à pandemia de covid-19, precisa a ACEA.

Entre os grandes mercados europeus, em 2025 apenas Espanha viu as vendas aumentarem, com um incremento de 12,9% em relação a 2024, ao atingir 1,15 milhões de unidades, e a grande distância a Alemanha, que registou uma subida de 1,4% para 2,86 milhões de unidades.

Por outro lado, as matrículas caíram em França, 5,0% para 1,63 milhões de veículos, e em Itália, 2,1% para 1,52 milhões.

Em 2025, as vendas de carros elétricos continuaram a crescer, enquanto os híbridos se estabeleceram como a opção "mais popular" entre os compradores europeus e os híbridos 'plug-in' consolidaram a sua posição no mercado, explicou a ACEA.

Os veículos elétricos aumentaram a quota de mercado para 17,4% (contra 13,6% um ano antes), "em linha com as projeções para o ano, mas ainda a um nível que deixa espaço para que o crescimento se mantenha no caminho certo com a transição.

As vendas aumentaram 29,9% no exercício, para 1,88 milhões de veículos elétricos na UE, com incrementos nos quatro maiores mercados, que juntos representam 62% das matrículas de elétricos: Alemanha (+43,2%), Países Baixos (+18,2%), Bélgica (+12,6%) e França (+12,5%).

Por sua vez, os híbridos elétricos consolidaram-se como os preferidos dos europeus, com um aumento das vendas de 33,4%, para 3,73 milhões de unidades, que se traduz numa quota de 34,5% do mercado graças ao impulso das quatro maiores economias da UE.

Em concreto, a matrícula de híbridos cresceu 23,1% em Espanha, 21,6% em França, 8% na Alemanha e 7,9% em Itália.

Também continuaram a aumentar as vendas de híbridos 'plug-in' (13,4%, para 1,016 milhões de unidades) graças ao aumento em Espanha (+111,7%), Itália (86,6%) e Alemanha (62,3%), que elevou a quota de mercado de 7,2% um ano antes para 9,4% em 2025.

Pelo contrário, os veículos a gasolina e a gasóleo viram o seu peso na UE cair para 18,7% após uma redução das vendas de 18,7% e 24,2%, respetivamente, entre janeiro e dezembro.

Por marcas, a ACEA destaca o aumento das vendas da fabricante chinesa de automóveis BYD, que mais do que duplicaram (+227,8%) em 2025, embora o volume total (128.827 unidades) ainda esteja na parte inferior da lista, com uma quota de mercado de apenas 1,2%.

A outra face da moeda é a Tesla, que perdeu terreno desde que o seu principal executivo, Elon Musk, se tornou, há um ano, patrocinador e colaborador do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O fabricante registou a maior queda do ano nos 27, de 37,9%, tendo reduzido a sua presença no mercado europeu para 1,4%, quase o mesmo nível da sua concorrente chinesa.

Entre os grandes produtores europeus, o grupo BMW registou o maior aumento nas vendas em 2025, 6,4%, seguido pela Renault (+5,6%) e Volkswagen (+5,5%), enquanto a Stellantis registou uma queda de 4,7%.

As vendas da japonesa Toyota (-6,3%) e da sul-coreana Hyundai (-3,1%) também diminuíram na UE.