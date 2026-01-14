DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Vendas mundiais da Audi caem 2,9% em 2025

Na Europa, as entregas da marca que pertence ao grupo Volkswagen caíram para 464.046 unidades (-0,5%), mas estes números não incluem a Alemanha, onde subiram para 206.290 unidades (+4%).
A fabricante de automóveis Audi vendeu 1.623.551 veículos em 2025, menos 2,9% do que em 2024, após a queda nas vendas na América do Norte devido às tarifas, e na China pela forte concorrência.

A Audi informou esta quarta-feira, 14, que as vendas caíram em 2025 na América do Norte, incluindo México, para 202.143 unidades (-12,2% em relação ao ano anterior) e na China para 617.514 unidades (-5%).

As entregas da marca, que pertence ao grupo Volkswagen, caíram na Europa para 464.046 unidades (-0,5%), mas estes números não incluem a Alemanha, onde subiram para 206.290 unidades (+4%).

Ainda assim, as entregas de modelos elétricos aumentaram no ano passado 36% relativamente ao ano anterior, para 223.000 unidades.

A Audi considerou que em 2025 “as condições geopolíticas e económicas desafiantes influenciaram os números das entregas”.

A marca refere que a forte concorrência na China e a política tarifária dos Estados Unidos criaram grandes desafios para o setor automóvel, com efeitos no consumo internacional.

