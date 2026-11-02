Vendas no comércio crescem 0,9% no 3.º trimestre

As vendas no comércio registaram um crescimento homólogo de 0,9% no terceiro trimestre de 2026, desacelerando 1,6 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Relativamente ao mês de setembro, o índice de volume de negócios no comércio registou uma variação homóloga negativa de 0,3%, desacelerando 2,0 p.p. face ao valor observado no mês anterior.

As vendas no comércio por grosso passaram de um aumento de 1,8% em agosto para uma diminuição de 1,7% em setembro. Por sua vez, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis cresceu 3,3%, uma aceleração de 2,4 p.p. face a agosto.

O comércio a retalho registou um crescimento de 0,1%, desacelerando 1,9 p.p. relativamente ao observado no mês anterior.

Em termos mensais, o índice total diminuiu 1,9%, após um crescimento de 1,1% em agosto.

O comércio a retalho diminuiu 1,0%, enquanto o comércio por grosso exceto de veículos automóveis e de motociclos, passou de um aumento de 3,0% para uma diminuição de 3,6%.

O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentou uma taxa de variação de 1,4% (0,6% no mês precedente).

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas registaram, em setembro, variações homólogas de 0,7%, 6,2% e 0,8%, respetivamente (1,3%, 6,3% e 1,0% no mês precedente).