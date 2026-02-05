Vendas no comércio retalhista crescem 2,3% em 2025 na zona euro e na UE

O Eurostat revelou esta quinta-feira, 5, que o volume das vendas no comércio de retalho aumentou 2,3% tanto na zona euro como na União Europeia em 2025.

Em dezembro, face ao mesmo mês do ano anterior, as vendas subiram 1,3% na área do euro e 1,7% na União Europeia (UE).

Na comparação mensal, dezembro de 2025 regista uma queda de 0,5% face a novembro na zona euro e na UE. Portugal assinalou a maior contração em cadeia entre os Estados‑membros com dados disponíveis, recuando 3,1%.

Por países, os maiores crescimentos homólogos em dezembro verificaram‑se em Chipre (+8,2%), Bulgária (+7,7%) e Luxemburgo (+6,2%). Já Portugal teve uma subida de 3,1%.

Os maiores recuos anuais foram na Eslováquia (-5,1%), Roménia (-2,1%) e Estónia (-1,0%).

Na variação mensal, além de Portugal (-3,1%), registaram‑se quedas assinaláveis na Suécia (-1,9%) e na Dinamarca (-1,6%).

Os maiores avanços mês a mês ocorreram no Luxemburgo (+7,0%), Eslováquia (+3,1%) e Croácia (+1,8%).