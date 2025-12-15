Vendas no mercado da tecnologia disparam 71% em semana da Black Friday

A campanha de Black Friday voltou a dinamizar o mercado de Tecnologia e Bens Duráveis em Portugal, com as vendas a crescerem 71% face à semana anterior, revela a análise da GfK Market Intelligence: Sales Tracking. Apesar da forte recuperação semanal, o desempenho fica 3% abaixo em relação à época de 2024, num ano que acabou por ser excepcional para o setor, segundo a empresa que trabalha com dados e análise do setor de bens de consumo, especializada em fornecer inteligência de mercado e informações sobre o comportamento do consumidor.O crescimento de curto prazo refletiu em grande parte a antecipação de compras de Natal e a procura por produtos de maior valor, revela o estudo. O canal online reforçou o seu contributo, representando 31% das vendas nessa semana (contra 28% na semana anterior), embora o comércio físico tenha mantido a maioria das transações, beneficiando da experiência presencial e do aconselhamento técnico.Algumas categorias destacaram‑se face ao ano anterior: computadores fixos (+17%), máquinas de lavar roupa (+8%), e‑boards e câmaras digitais (+6% cada uma) e televisores (+2%). A GfK sublinha que a concentração de vendas em períodos promocionais continua a crescer, consolidando novembro como o principal mês de vendas para o setor tecnológico.António Salvador, diretor‑geral da GfK Portugal, comenta que “a Black Friday continua a assumir um papel determinante na dinâmica do retalho tecnológico em Portugal. Num contexto económico exigente, os consumidores portugueses demonstram uma grande capacidade de planear e otimizar as suas decisões de compra”, acrescenta..Black Friday gera quase 10 mil reclamações e qualidade supera logística como principal queixa