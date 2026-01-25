Venezuela: País fixa aumento de 18% na produção de petróleo em 2026 com abertura a privados

A Venezuela pretende aumentar este ano a produção de petróleo em 18% através da reforma na lei dos hidrocarbonetos, que deverá abrir completamente o setor a privados, afirmou hoje o presidente da gigante petrolífera estatal Petróleos de Venezuela.

"Tínhamos uma lei […] que não estava atualizada com o que precisávamos como indústria (...). O objetivo para 2026 é crescer pelo menos 18%", disse Hector Obregon durante a apresentação da nova lei aos trabalhadores da refinaria, transmitida pela televisão pública.

Segundo vários analistas, a nova legislação, prometida pela Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, foi redigida sob pressão norte-americana depois da captura do Presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, interessados no petróleo da Venezuela, que possui uma das maiores reservas do mundo.

A reforma, que prevê que empresas privadas com sede na Venezuela possam explorar petróleo após a assinatura de contratos, representa um novo passo na normalização das relações entre Caracas e Washington, interrompidas em 2019.

"A ideia principal da lei dos hidrocarbonetos e da sua reforma é que consigamos aumentar a produção de petróleo", destacou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da Presidente interina.