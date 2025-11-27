Venezuela revoga autorizações de voo à TAP e a outras cinco companhias aéreas

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela anunciou a revogação das permissões de voo à TAP e a outras cinco companhias estrangeiras, segundo um comunicado do INAC e do Ministério dos Transportes publicado no Instagram. A medida surge depois de várias transportadoras, entre elas a empresa portuguesa, terem suspendido ligações ao país na sequência de um aviso de segurança emitido pelos Estados Unidos.Além da TAP, foram alvo da decisão as companhias Ibéria (Espanha), Avianca (Colômbia), Latam Airlines (Chile), Turkish Airlines (Turquia) e Gol Linhas Aéreas (Brasil). A agência AFP noticiou que o Ministério dos Transportes venezuelano tinha dado um prazo de 48 horas para a retoma das operações antes de avançar para a proibição.Diz o governo venezuelano que, "por se juntarem às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo Governo dos EUA, suspendemos unilateralmente as suas operações comerciais de e para a República Bolivariana da Venezuela".A TAP tinha referido anteriormente que a suspensão de dois voos para a Venezuela resultou de informação das autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos, que colocava em causa as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo de Maiquetía.A decisão da Venezuela ocorre precisamente depois dessa decisão adotada pela TAP e motivada pelo aviso emitido pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), a pedir prudência às transportadoras que operam na região, citando agravamento da situação de segurança e intensificação da atividade militar no território venezuelano ou nas suas imediações..TAP cancela voos para Caracas devido a falta de segurança no espaço aéreo venezuelano.Consulados portugueses abrem canais para comunicar com luso-venezuelanos.Os consulados-gerais de Portugal em Caracas e Valência anunciaram a abertura de canais de comunicação via WhatsApp para divulgar comunicação de interesse para a comunidade portuguesa radicada no país.Os dois consulados divulgaram uma mensagem em que pedem aos portugueses para contactarem as agências de viagens e companhias aéreas a fim de obter informações sobre os voos recentemente cancelados.“Perante a situação atual de incerteza quanto ao cancelamento de voos de entrada e saída na Venezuela, aconselha-se a todos os cidadãos que tenham viagens marcadas de e para o país que entrem em contacto com a respetiva companhia aérea e/ou agência de viagens para obter informações sobre os respetivos voos e eventuais alternativas”, explicaram.O Consulado-geral de Portugal em Valência aconselhou ainda os portugueses que se mantenham atentos às publicações da Embaixada de Portugal em Caracas e de ambas representações consulares para resolverem outras questões..TAP é 21.ª no ranking da AirHelp e lidera mundialmente no tratamento de reclamações\n\n