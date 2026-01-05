Venezuela. Starlink de Elon Musk leva wifi gratuito por satélite à população

A Starlink, de Elon Musk, está a disponibilizar ligação à internet na Venezuela, em formato gratuito. O projeto funciona com subscrição paga de wifi por satélite, mas volta a mostrar-se solidária com uma população que se depara com um conflito bélica. É que já o faz na Ucrânia, desde o início da guerra com a Rússia. Agora seguiu pelo mesmo caminho na Venezuela.Após o ataque das forças norte-americanas, que destruíram determinadas infraestruturas de segurança e levaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro para os Estados Unidos, a Starlink tem no terreno ligação wifi gratuita, via satélite.Starlink é um projeto desenvolvido pela SpaceX, detida pelo empresário Elon Musk. O empresário, que também é dono da Tesla, é o homem mais rico do mundo e, durante a campanha para as presidenciais de 2024, nos EUA, foi o principal aliado do candidato Donald Trump, agora presidente..Starlink na Casa Branca: inovação tecnológica ou ameaça à segurança global?.Musk deixa aviso à Ucrânia: se desligasse o Starlink "toda a linha da frente entraria em colapso".Robôs humanoides. China acelera para a 'pole position' na indústria que é o foco da Elon Musk