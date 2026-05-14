Verisure nomeia Marcelo Santiso diretor‑geral em Portugal

A Verisure anunciou esta quinta-feira, 14, a nomeação de Marcelo Santiso como diretor‑geral em Portugal, numa estratégia destinada a consolidar o crescimento sustentado da empresa no mercado nacional e a completar o rebranding efectuado há seis meses.

A empresa, que celebra 25 anos em Portugal, conta com cerca de 800 colaboradores no país.

Santiso, que ingressou na Verisure em 2020 e desde 2025 liderava a área de Transformação em Portugal, terá como prioridades consolidar a mudança de marca, reforçar a experiência do cliente — com ênfase na rapidez de resposta e na qualidade do serviço — e assegurar a integração das inovações globais da Verisure no mercado português, revela a multinacional de segurança em comunicado.

Reportará a António Anguita, presidente do Sul da Europa, América Latina e Países Nórdicos.

A nomeação reforça uma aposta em liderança interna com conhecimento da organização, sustenta a empresa, destacando o perfil de Santiso, que inclui experiência prévia na Boston Consulting Group em projetos de estratégia e transformação e um MBA pelo INSEAD.

O executivo deverá também focar‑se no investimento em formação e capacitação das equipas, apontadas pela empresa como fator diferenciador.

Citado no documento, Marcelo Santiso diz que “a prioridade será consolidar o caminho que temos vindo a construir com foco na experiência do cliente. Queremos continuar a elevar os padrões do nosso segmento de mercado, combinando inovação tecnológica, num contexto de rápida e constante evolução, com uma forte componente humana”, acrescenta.