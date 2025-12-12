Vidrala dá 77 milhões pela Cristalerías Toro e entra no mercado chileno

A fabricante de embalagens de vidro Vidrala anunciou a assinatura de um acordo vinculativo para adquirir 100% do capital da chilena Cristalerías Toro, do mesmo setor de atividade, sediada na região metropolitana de Santiago. A vidraria serve sobretudo clientes dos sectores alimentar e das bebidas, muitos deles com presença global e complementares à base de clientes da Vidrala.A operação, com um valor aproximado de 77 milhões de euros, integra a estratégia de internacionalização do grupo, que já detém posições relevantes no Sul da Europa, no Reino Unido e no Brasil desde 2023. Com esta compra, a Vidrala ganha uma base industrial no Chile, mercado com forte tradição agroalimentar e de bebidas e onde estão clientes estratégicos para o grupo.A conclusão do negócio está sujeita a determinadas condições essenciais para a implementação do modelo industrial do grupo e está prevista para o início de 2026. Após a conclusão, a Vidrala espera manter uma estrutura financeira sólida, com dívida líquida consolidada consistentemente abaixo de 0,5 vezes o EBITDA anual.A empresa sublinha, em comunicado, o reconhecimento pela trajetória e qualidade do trabalho dos accionistas e equipas da Cristalerías Toro, cuja colaboração é considerada fundamental para o desenvolvimento do projecto.