Virgílio Lima volta hoje a tomar posse como presidente da mutualista Montepio

Virgílio Lima volta a tomar posse esta terça-feira, 6, como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, para o mandato que se prolonga até 2029, na sequência das eleições de dezembro passado para os órgãos associativos da mutualista.A lista A, de continuidade da atual gestão e liderada por Virgílio Lima, foi a única que concorreu a todos os órgãos para o mandato 2026-2029. Para a mesa da assembleia-geral, o Conselho de Administração e o conselho fiscal, a lista conseguiu 88,6% dos votos (35.204 dos 39.740 votos expressos).Virgílio Lima já é presidente da mutualista desde 2019, quando era administrador e sucedeu a Tomás Correia, tendo depois vencido as eleições de fins de 2021.A votação para eleger os órgãos associativos do quadriénio 2026/2029 decorreu em meados de dezembro. Apesar de a mutualista ter 600 mil associados, habitualmente nas eleições votam muito menos do que os que o podem fazer (podem votar todos os associados maiores de 18 anos e com mais de dois anos de vida associativa) e nas últimas eleições votaram cerca de 40 mil associados.Na eleição da assembleia de representantes, o único órgão para o qual havia duas listas concorrentes, a lista A conseguiu 60,80% (24.605 votos) e a lista B (ligada à oposição à atual gestão) obteve 35,90% (14.506 votos).Este órgão, onde se debatem e são votados os documentos fundamentais da mutualista Montepio (como orçamento e plano de atividades), é composto por 30 membros eleitos por método proporcional. Tendo em conta as votações, a lista A elegeu 19 membros, sendo o primeiro nome o padre Vítor Melícias, e a lista B elegeu 11 elementos, com o arquiteto Tiago Mota Saraiva à cabeça.Na tomada de posse que decorre hoje às 15:00 na sede da mutualista em Lisboa, na Rua do Ouro, além de Virgílio Lima como presidente, tomam posse Idália Serrão, Rui Heitor, Fernando Centeno Amaro e Hélio Gomes Marques como administradores executivos e José Eduardo Martins (ex-secretário de Estado de governos PSD) e Maria da Conceição Zagalo como administradores não executivos.Como presidente da mesa da assembleia-geral toma posse Maria de Belém Roseira (política socialista, ex-ministra da Saúde e ex-candidata presidencial) e como presidente do conselho fiscal toma posse Victor Franco. Ambos já ocupavam estas funções.Como membros da assembleia de representantes tomam posse Vitor Melícias, Tiago Mota Saraiva, Edmundo Martinho, Ivo Pinho, Francisco Alhandra Duarte, Ricardo Fernandes, Henrique Monteiro, Marta Ferreira da Silva, José Miguel André Nogueira, Ana Tarrafa Silva, Manuel Caseirão, Guta Moura Guedes, Carlos Areal, Víctor Ruivo, Teresa do Rosário Damásio, Emanuel José do Carmo, Manuel Ramos Lopes, Manuel Rogério Dias Ferreira, Carlos Rodrigues Lucas, António Menezes Rodrigues, Maria Margarida Biléu, José António Rabaça, Tiago Peralta d’Alte, Andreia Baptista Galvão, Fernando Albuquerque, Camila Tomaz Rodrigues, José Manaia Lampreia, Hermínio Martinho, Manuel Banza Rodrigues e Rui Saraiva Fevereiro.Em entrevistas à Lusa em novembro, Virgílio Lima disse que a situação financeira do grupo melhorou nos últimos anos e que deverá continuar a melhor. Afirmou mesmo que espera que o Banco Montepio pague mais dividendos à mutualista nos próximos anos.Considerou ainda que os salários dos administradores são ajustados (o presidente da mutualista tem um salário mensal de cerca de 30 mil euros brutos, acrescido de benefícios como carro de serviço, fundo de pensões, etc., enquanto os restantes administradores ganham cerca de 20 mil euros além dos benefícios) e quanto a novos investimentos afirmou que a mutualista prevê gastar anualmente 50 milhões de euros na compra de casas para arrendar aos associados.A Associação Mutualista Montepio Geral registou lucros de 210 milhões de euros em 2024, mais 87,5% face a 2023..Associados da Mutualista Montepio elegem hoje gestão para os próximos quatro anos\n