Visa diz ter prevenido mais de mil milhões de dólares em tentativas de fraude global

A Visa revelou, esta segunda-feira, 3, que, desde o lançamento da sua iniciativa Scam Disruption Practice, foram identificados mais de 1.000 milhões de dólares (864 milhões de euros) em tentativas de fraude a nível global, ou seja, no espaço de um ano. Deste total, mais de 260 milhões de dólares (225 milhões de euros) foram evitados na Europa."A Visa está empenhada em proteger os consumidores e as empresas contra a crescente sofisticação das fraudes online", afirmou Rita Mendes Coelho, Country Manager da Visa em Portugal. Destacou ainda que a equipa Scam Disruption está a utilizar tecnologia avançada e a colaborar com as autoridades e parceiros para desmantelar redes fraudulentas.Na Europa, a empresa assegura ter desmantelado mais de 25.000 redes fraudulentas, protegendo consumidores e empresas de perdas financeiras. Um caso recente envolveu burlões que usavam anúncios nas redes sociais para atrair vítimas com ofertas falsas de produtos de luxo, resultando na identificação de mais de 1.000 comerciantes fraudulentos e no bloqueio de milhões de transações suspeitas.A Visa garante também que continua a investir em tecnologia e recursos para combater a fraude e garantir a segurança dos pagamentos digitais..Visa encerra ano fiscal com subida de 2% no lucro para 17 mil milhões de euros