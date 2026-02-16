Visa e Mastercard já têm agentes IA em fase de desenvolvimento avançado

A Visa e a Mastercard, as duas maiores redes de pagamentos, já têm agentes de inteligência artificial (IA) em fase avançada de desenvolvimento que fazem compras e pagamentos em nome dos seus clientes.

Por exemplo, será possível que estes agentes IA comprem e paguem um par de sapatilhas quando o preço descer abaixo de um valor pré-definido.

Tanto a Visa como a Mastercard já estão a desenvolver programas-piloto nos Estados Unidos, nos quais os agentes de IA podem selecionar e comprar produtos de acordo com as preferências do cliente e efetuar o pagamento para concluir a transação.

A plataforma de dados e experiência do cliente Bloomreach indica que as estimativas do setor sugerem que o mercado global de IA aplicada ao comércio eletrónico poderá ultrapassar os 45.000 milhões de dólares (perto de 38.000 milhões de euros) até 2032.

De acordo com as estimativas de mercado da Deloitte, a IA agêntica [que dá apoio] poderá gerar 30% das vendas globais de comércio eletrónico, o equivalente a aproximadamente 17,5 biliões de dólares (cerca de 14,7 biliões de euros).

Um comprador de calçado de corrida poderá consultar a IA e informar o seu peso, velocidade de corrida, estilo de calçado preferido e modelo anterior para receber recomendações. Assim que a intenção de compra for expressa, o agente IA localiza o ténis numa loja, providencia o pagamento e envia-o ao utilizador.

Esta é apenas uma das possibilidades que se pode estender a muitas outras compras, como reservar viagens, alugar um carro ou comprar tudo o que é necessário para uma festa de aniversário, por exemplo.

O diretor-geral da Visa em Espanha, Eduardo Prieto, explicou à EFE que nos Estados Unidos a empresa já concluiu centenas de transações reais iniciadas por agentes de IA em ambientes controlados.

A partir deste ano, os agentes de IA vão começar a evoluir, passando da recomendação de produtos para a execução de pagamentos em nome dos consumidores, sempre com autorização explícita e sob rigorosos padrões de segurança.

Na Europa, a Visa vai lançar os seus primeiros programas-piloto no início deste ano com o objetivo de adaptar a sua tecnologia às regulamentações e a cada mercado.

A vice-presidente de produto e diretora de soluções da Mastercard na Iberia, Susana Rubio, adiantou também à EFE que a empresa já começou a trabalhar com diferentes pilotos nos Estados Unidos, tendo estabelecido parcerias para testar pagamentos com agentes IA.

A Walmart, a maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos, é um dos retalhistas participantes, juntamente com plataformas de pagamento como o Stripe e bancos como o Citi e o US Bank.

A Mastercard está também a desenvolver soluções para monitorizar a atividade dos agentes que efetuam compras e a trabalhar para impedir que estes concluam transações em estabelecimentos fraudulentos.

Na Europa, a Mastercard ainda não anunciou um calendário para o lançamento de programas piloto de pagamento por agentes.