Visa encerra ano fiscal com subida de 2% no lucro para 17 mil milhões de euros

A Visa encerrou o ano fiscal de 2025 com um lucro líquido de 20,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 17,2 mil milhões de euros), um aumento de 2% em comparação com o ano anterior. Em termos ajustados, o crescimento foi ainda mais significativo, alcançando 11%, totalizando 22,5 mil milhões de dólares (cerca de 19,3 mil milhões de euros), referiu esta quarta-feira, 29, a multinacional americana de serviços financeiros.O CEO da Visa, Ryan McInerney, destacou que “os resultados do ano corrente incluíram itens especiais que totalizaram 2,5 mil milhões de dólares, relacionados com provisões para litígios e custos de consolidação de arrendamentos”. Apesar das despesas significativas, a empresa conseguiu aumentar as receitas em 11%, atingindo 40 mil milhões de dólares (cerca de 34,3 mil milhões de euros).Os ganhos por ação subiram 5% para 10,20 dólares (aproximadamente 8,77 euros), e em termos ajustados, o crescimento foi de 14%, chegando a 11,47 dólares (cerca de 9,86 euros). O volume total de pagamentos processados pela Visa aumentou 8%, com um aumento de 13% nos pagamentos transfronteiriços, excluindo o volume intraeuropeu.No que diz respeito às contas do quarto trimestre de 2025, a Visa reportou um crescimento de 12% nas receitas, totalizando 10,7 mil milhões de dólares (cerca de 9,2 mil milhões de euros), mas o lucro líquido caiu 4%, para 5,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 4,3 mil milhões de euros). Em termos ajustados, o lucro líquido subiu 7% para 5,8 mil milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros).Os ganhos por ação no quarto trimestre caíram 1%, para 2,62 dólares (cerca de 2,25 euros), mas em termos ajustados aumentaram 10%, alcançando 2,98 dólares (aproximadamente 2,56 euros).McInerney salientou a resiliência do modelo de negócios da Visa, afirmando que "no nosso quarto trimestre, o consumo saudável e contínuo impulsionou a receita líquida em 12%". Ressaltou ainda o compromisso da empresa em investir na plataforma “Visa as a Service” para se adaptar às novas tecnologias no ecossistema de pagamentos..Swatch e Visa assinam parceria para "pagamentos a pulso"