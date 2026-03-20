Visa testa agentes de IA para fazerem compras online em nome dos consumidores

A Visa prepara-se para testar o futuro do e-commerce com recurso à Inteligência Artificial (IA).

Para tal, a gigante do processamento de pagamentos acaba de lançar o Visa Agentic Ready, cujo objetivo passa por preparar bancos emissores de cartões para uma nova página de história no setor. Em causa está a criação de um ambiente de teste para "agentes de IA", que serão capazes de pesquisar, selecionar e comprar produtos, em nome dos consumidores.

Em comunicado, a Visa faz saber que a ideia, inicialmente, passa por "testar, validar e escalar novas transações iniciadas por agentes de IA", num ambiente controlado. Na calha está o desenvolvimento de tecnologia que permita que as transações sejam feitas num formato totalmente seguro, mediante as condições definidas pela rede Visa.

O programa é destinado ao mercado europeu, no qual "a forte adoção de tokenização, passwords e autenticação avançada já oferece uma base forte para o comércio agêntico", pelas condições de segurança que estão associadas.

“À medida que os agentes de IA moldam cada vez mais a forma como as pessoas pesquisam e compram, os pagamentos precisam de acompanhar essa evolução”, de acordo com Rita Mendes Coelho, country manager da Visa Portugal.