Visa testa pagamentos diretos em stablecoins para acelerar transferências internacionais

A Visa anunciou, na Web Summit, um piloto que permite a empresas e plataformas enviar pagamentos diretamente para carteiras de stablecoins indexadas ao dólar (por exemplo USDC), com os pagamentos financiados em moeda fiduciária pelos remetentes e entregues aos beneficiários em dólares digitais, numa solução que visa acelerar transferências internacionais e reduzir a dependência de infraestruturas bancárias locais. "O pagamento em stablecoins significa permitir um acesso verdadeiramente universal ao dinheiro em minutos — e não em dias — para qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo", afirmou Chris Newkirk, presidente de Soluções Comerciais e de Movimentação de Dinheiro da Visa, no evento tecnológico que decorre em Lisboa até esta quinta-feira, 13. A empresa destaca ganhos de velocidade para criadores, freelancers e marketplaces, estabilidade de valor face a moedas locais e maior transparência das transações por registo em blockchain, mas sublinha a necessidade de carteiras compatíveis e de conformidade KYC/AML. O piloto arranca com parceiros selecionados e a Visa prevê um alargamento em 2026, dependente da procura e da evolução das estruturas regulatória. Economicamente, a solução pode reduzir custos e tempos de pagamento transfronteiriços e ampliar o acesso a dólares digitais em mercados com infraestrutura bancária limitada..Visa diz ter prevenido mais de mil milhões de dólares em tentativas de fraude global