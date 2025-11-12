DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Visa testa pagamentos diretos em stablecoins para acelerar transferências internacionais

A empresa destaca ganhos de velocidade para criadores, freelancers e marketplaces, estabilidade de valor face a moedas locais e maior transparência das transações por registo em blockchain.
Visa testa pagamentos diretos em stablecoins para acelerar transferências internacionais
Publicado a

A Visa anunciou, na Web Summit, um piloto que permite a empresas e plataformas enviar pagamentos diretamente para carteiras de stablecoins indexadas ao dólar (por exemplo USDC), com os pagamentos financiados em moeda fiduciária pelos remetentes e entregues aos beneficiários em dólares digitais, numa solução que visa acelerar transferências internacionais e reduzir a dependência de infraestruturas bancárias locais.

"O pagamento em stablecoins significa permitir um acesso verdadeiramente universal ao dinheiro em minutos — e não em dias — para qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo", afirmou Chris Newkirk, presidente de Soluções Comerciais e de Movimentação de Dinheiro da Visa, no evento tecnológico que decorre em Lisboa até esta quinta-feira, 13.

A empresa destaca ganhos de velocidade para criadores, freelancers e marketplaces, estabilidade de valor face a moedas locais e maior transparência das transações por registo em blockchain, mas sublinha a necessidade de carteiras compatíveis e de conformidade KYC/AML.

O piloto arranca com parceiros selecionados e a Visa prevê um alargamento em 2026, dependente da procura e da evolução das estruturas regulatória. Economicamente, a solução pode reduzir custos e tempos de pagamento transfronteiriços e ampliar o acesso a dólares digitais em mercados com infraestrutura bancária limitada.

Visa testa pagamentos diretos em stablecoins para acelerar transferências internacionais
Visa diz ter prevenido mais de mil milhões de dólares em tentativas de fraude global
pagamentos
Visa
stablecoins

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt