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Visa lança na Europa a possibilidade de programar compras com agentes de IA

Quer aquela peça de roupa, mas não há no seu tamanho? Ou só avança quando estiver em promoção? Com Inteligência Artificial, já pode definir previamente para que as compras aconteçam no momento certo.
Visa lança na Europa a possibilidade de programar compras com agentes de IA
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A Visa já permite que agentes de Inteligência Artificial (IA) façam compras online em nome dos consumidores. Estes podem pesquisar e comprar produtos, tendo por base instruções prévias.

Em causa está o comércio agêntico, que consiste no uso de agentes ligados a IA. Estes permitem comprar determinado produto quando, por exemplo, este voltar a estar em stock, ou quando o preço baixar de fasquia. Tudo isto é feito em nome de um consumidor humano, que define previamente aquilo que o agente deve procurar, até que preço deve pagar e em que janela temporal, por exemplo.

O processo está em fase de implementação na Europa, o que significa que já é possível realizar estas operações. Para tal, a Visa conta com parcerias com mais de 30 bancos e grandes comerciantes. O anúncio teve lugar no Visa Payments Forum (VPF), em Paris.

Todos os procedimentos seguem o Visa Intelligent Commerce, de forma a garantir o cumprimento da regulação europeia.

Depois de testar agentes de IA, no passado recente, a gigante do processamento de pagamentos dos EUA avança com a colocação destas funcionalidades no mercado.

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