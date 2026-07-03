Visa lança na Europa a possibilidade de programar compras com agentes de IA

A Visa já permite que agentes de Inteligência Artificial (IA) façam compras online em nome dos consumidores. Estes podem pesquisar e comprar produtos, tendo por base instruções prévias.

Em causa está o comércio agêntico, que consiste no uso de agentes ligados a IA. Estes permitem comprar determinado produto quando, por exemplo, este voltar a estar em stock, ou quando o preço baixar de fasquia. Tudo isto é feito em nome de um consumidor humano, que define previamente aquilo que o agente deve procurar, até que preço deve pagar e em que janela temporal, por exemplo.

O processo está em fase de implementação na Europa, o que significa que já é possível realizar estas operações. Para tal, a Visa conta com parcerias com mais de 30 bancos e grandes comerciantes. O anúncio teve lugar no Visa Payments Forum (VPF), em Paris.

Todos os procedimentos seguem o Visa Intelligent Commerce, de forma a garantir o cumprimento da regulação europeia.

Depois de testar agentes de IA, no passado recente, a gigante do processamento de pagamentos dos EUA avança com a colocação destas funcionalidades no mercado.