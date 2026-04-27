VivaGym compra Synergym e cria rede ibérica com mais de 450 ginásios

O VivaGym comprou a operadora de ginásios Synergym, numa operação que permitirá criar uma rede de mais de 450 estabelecimentos na Península Ibérica, reforçando a estratégia de crescimento no setor do ‘fitness’, anunciou hoje a rede de ginásios.

A operação, ainda sujeita à aprovação das autoridades reguladoras, junta duas empresas com presença complementar no segmento de ginásios a preços acessíveis em Portugal e Espanha.

Embora não tenha sido revelado o valor do negócio, a empresa referiu que a fusão permitirá criar uma plataforma de desporto e bem-estar de grande escala, com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, alargar a oferta de serviços e reforçar a presença geográfica.

Em comunicado, a presidente executiva (CEO) do VivaGym, Cristina Burzako, afirmou que o negócio representa “um momento decisivo” para a empresa, permitindo acelerar a expansão e ampliar o acesso a serviços de ‘fitness’ na região.

Citado no mesmo comunicado, o diretor-geral da Synergym Holding, Jordi Bella, referiu que “esta operação é o culminar de uma etapa de sucesso e expansão para a Synergym”, cujo objetivo visa melhorar a vida de milhares de pessoas.

O processo de aquisição será apoiado pela Providence Equity Partners.