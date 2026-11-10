Vodafone corta 3.000 postos de trabalho na Europa no 1.º semestre

A Vodafone eliminou 3.000 postos de trabalho nas operações europeias e nos serviços de apoio durante o primeiro semestre, no âmbito de uma estratégia para reduzir custos e impulsionar o crescimento, informou esta terça-feira a empresa de telecomunicações.

O grupo, presente em Portugal, não especificou quantos postos de trabalho foram eliminados, por exemplo, no Reino Unido, onde tem a sede, mas recordou que já tinha anunciado 2.300 cortes de postos de trabalho na Alemanha.

A empresa indicou que a medida coincide com a redução de 200 milhões de euros em despesas nas operações europeias, o que incluiu uma poupança de 50 milhões de euros no Reino Unido, na sequência da fusão da filial Vodafone UK com a Three UK, que permitiu a criação, no ano passado, da VodafoneThree.